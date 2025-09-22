Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Коли діють обмеження у Кривому Розі?
У Кривому Розі 22 вересня скоротили тривалість комендантської години. Відтепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.
Зміни діють у Криворізькому районі, включно з районним центром. Рішення було ухвалене під час засідання Ради оборони Дніпропетровщини.
Нагадаємо, раніше комендантська година у вищевказаному районі починалася о 23:00. Тепер мешканці Кривого Рогу зможуть довше перебувати на вулицях у вечірній час.
Зверніть увагу! У цей час заборонено: перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.
Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. За порушення вимог та обмежень порушників затримуватимуть та доставлятимуть до поліції.
Джерело: КМДА
