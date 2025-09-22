В Кривом Роге 22 сентября сократили комендантский час. Теперь ограничения начинаются с полуночи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Смотрите также Запорожье ночью оказалось под авиаударом: есть разрушения и жертвы, аварийные работы завершены

Когда действуют ограничения в Кривом Роге?

В Кривом Роге 22 сентября сократили продолжительность комендантского часа. Отныне он будет действовать с 00:00 до 05:00.

Изменения действуют в Криворожском районе, включая районный центр. Решение было принято во время заседания Совета обороны Днепропетровщины.

Напомним, ранее комендантский час в вышеуказанном районе начинался в 23:00. Теперь жители Кривого Рога смогут дольше находиться на улицах в вечернее время.

Обратите внимание! В это время запрещено: находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. За нарушение требований и ограничений нарушителей будут задерживать и доставлять в полицию.



Источник: КГГА

Последние новости Кривого Рога: что известно?