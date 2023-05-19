Около 15 месяцев в Украине действует военное положение. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Могут ли вручить повестку за нарушение комендантского часа, объяснил адвокат Андрей Новак.

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Согласно украинскому законодательству, за нарушение комендантского часа грозит административная ответственность.

В то же время у нас есть случаи, когда повестки все-таки вручают. Я бы сказал, что это незаконно и неправомерно, но такие реалии существуют,

– отметил адвокат.

Заметим, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах. Кроме того, нельзя перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.

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Что угрожает нарушителям

Нарушителей комендантского часа может остановить патруль. За отказ от исполнения законного распоряжения или требования угрожает штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест на 15 суток.

Кроме того, если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен или даже лишение свободы.