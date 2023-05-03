Комендантские дни в Херсоне могут быть связаны с контрнаступлением, – военный ВСУ
Украина ожидает начала контрнаступательной операции ВСУ. Ее составляющими, в частности, есть и такие меры, как введение длинного комендантского часа для эффективной работы правоохранителей.
Об этом 24 Каналу рассказал Александр Ермак – военнослужащий ВСУ. По его словам, подобные меры будут только усиливаться со временем.
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В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что у Вооруженных сил Украины есть хорошие результаты на левобережье Херсона. В частности, россияне там уже готовятся к обороне, усиливая оборонительные рубежи и полосы обороны
Есть буферная зона между левобережьем и правобережьем, где расположены острова. Именно на этих островах ведется плановая работа уже несколько месяцев. Состоит она, как заявила Наталья Гуменюк, в зачистке территории (от россиян – 24 Канал),
– рассказал Александр Ермак.
Зачистка происходит артиллерийская, то есть контрбатарейная борьба с противником, а также прямая пехотная зачистка территории.
Комендантские дни в Херсоне
Кроме того, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 3 мая, сообщил, что с 20:00, 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, которая продлится до 6:00, 8 мая Находиться на улицах будет запрещено. Прокудин добавил, что въезд и выезд из города будут закрыты, чтобы правоохранители "выполняли свою работу", не подвергая безопасности жителей.
"Это плановая работа, которая постоянно продолжается, тем более, все мы ожидаем наступления с украинской стороны. Поэтому такие меры сейчас будут распространяться", – пояснил военный ВСУ.
По его словам, со стороны оккупантов также принимаются меры. В частности, у них сейчас есть большие перебои с мобильной сетью для того, чтобы предотвратить утечку информации о передвижении войск и т.д.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Российские оккупанты 3 апреля обстреляли единственный гипермаркет работает в Херсоне, когда внутри были люди. По состоянию на 11:14 было известно о 3 погибших и 5 раненых, среди них работники и посетители заведения. Раненым уже оказывают помощь.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне пытаются прятать, маскировать и рассредоточивать свою технику, чтобы по ним не попадали ВСУ. Впрочем, и это мало помогает. Так, недавно в Олешках была уничтожена артиллерия, из которой обстреливали правый берег Херсонщины и сам Херсон.
- Отметим, что Вооруженные Силы Украины сейчас проводят контрбатарейную борьбу в Херсонской области Зачистка производится как стандартная работа военной разведки. Она заходит на 15 – 30 км и корректирует огонь батареи.