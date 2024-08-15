В городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час

В городе Новогродовка Донецкой области комендантский час будет действовать 20 часов в сутки. Эти ограничения вынужденные, местных призвали соблюдать правила.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, ситуация вокруг города очень сложная и такое решение будет способствовать безопасности мирных жителей.

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В Новогродовке продлен комендантский час. С 15 августа ограничения на передвижение в Новогродовке будет действовать с 15:00 до 11:00,

– написал Филашкин.

Население эвакуируют

В ОВА призвали всех местных жителей соблюдать правила и не подвергать себя опасности.

Также Филашкин объяснил, почему пришлось усилили комендантский час. По его словам, это нужно для того, чтобы вывезти гражданских из региона.

"Враг подошел очень близко. Чтобы мы вывезли из населенного пункта людей и они не мешали делать нашим военным свое дело. Потому что сейчас они и воюют, и эвакуируют население", – отметил он.

. С 12 августа на территории Донецкой области действуют новые правила комендантского часа. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта до 10 километров, он действует по 16 часов.