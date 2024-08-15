Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, ситуація навколо міста дуже складна і таке рішення сприятиме безпеці мирних мешканців.
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У Новогродівці продовжено комендантську годину. З 15 серпня обмеження на пересування у Новогродівці діятиме з 15:00 до 11:00,
– написав Філашкін.
Населення евакуюють
В ОВА закликали всіх місцевих жителів дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.
Також Філашкін пояснив, чому довелось посилили комендантську годину. За його словами, це потрібно для того, аби вевезти цивільних з регіону.
"Ворог підійшов дуже близько. Щоб ми вивезли з населеного пункту людей і вони не заважали робити нашим військовим свою справу. Бо зараз вони і воюють, і евакуюють населення", – зазначив він.