Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, ситуація навколо міста дуже складна і таке рішення сприятиме безпеці мирних мешканців.

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У Новогродівці продовжено комендантську годину. З 15 серпня обмеження на пересування у Новогродівці діятиме з 15:00 до 11:00,

– написав Філашкін.

Населення евакуюють

В ОВА закликали всіх місцевих жителів дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.

Також Філашкін пояснив, чому довелось посилили комендантську годину. За його словами, це потрібно для того, аби вевезти цивільних з регіону.

"Ворог підійшов дуже близько. Щоб ми вивезли з населеного пункту людей і вони не заважали робити нашим військовим свою справу. Бо зараз вони і воюють, і евакуюють населення", – зазначив він.

Зауважте. З 12 серпня на території Донецької області діють нові правила комендантської години. В населених пунктах, розташованих від лінії фронту до 10 кілометрів, вона діє по 16 годин.