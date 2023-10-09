Комфортные десятилетия закончились: впереди – глобальный кризис

Дело не в том, что война в Израиле "отвлекает внимание от российской вооруженной агрессии в Украине".

Глобальная "ось зла" уже сформирована

Дело в том, чтобы лидеры цивилизованного мира наконец-то быстро, очень быстро, поняли, что это связанные события.

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Уже сформирована глобальная "ось зла". В то же время события 2022 – 2023 годов могут быть первыми актами новой мировой трагедии, если немедленно и срочно не пересмотреть подходы к мировой безопасности.

Пока им не хочется это понимать, потому что это другая ответственность. Историческая. Уровня времен Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.

Западной цивилизации придется понять, что уютные и комфортные для Северной Америки и Западной Европы десятилетия закончились. Уже вчера нужен новый уровень и быстрота взаимодействия, решений, действий, смелости и силы воли наконец.

И еще следует понимать, что "глобальный мир, глобальная экономика" не смогут выйти из этих испытаний без глобального кризиса. Потому что преимущества глобального мира очень быстро принимают на вооружение именно те, кто хочет уничтожить западную цивилизацию.

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