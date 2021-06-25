Комитет еще не рассматривал и вывода нет, – Кравчук ответила, готова ли Рада разогнать ОАСК

Законопроект Владимира Зеленского о ликвидации Окружного админсуда Киева включили в повестку дня сессии Рады. Однако говорить о том, что его как можно быстрее поддержат, еще рано.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, законопроект уже может рассматривать соответствующий комитет и рекомендовать в зал, но этого, вероятнее всего, в ближайшее время не произойдет.

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Кравчук пояснила, что у нардепов осталось лишь 2 недели перед каникулами, а потому они расставляют законопроекты по приоритетности.

Приоритеты – все законопроекты, касающиеся макрофинансовой помощи и МВФ. Подано очень много правок от фракций, которые не хотят, чтобы Украина работала нормально с международными институтами,

– рассказала нардеп.

"Я пока не могу сказать, успеем ли мы его проголосовать, но пока комитет не рассматривал и не дал своего заключения", – подытожила Кравчук.

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