Часть активов Медведчука, несмотря на арест, переписали на человека из окружения Татарова, – Bihus

По закону арестованные активы нельзя переоформлять, однако часть имущества Виктора Медведчука несколько раз меняла владельцев. Ее просто "забыли" внести в реестр.

Журналисты обнаружили, что некоторые активы Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы руководителя Офиса президента Олега Татарова. Официально ими владеют фиктивные лица, вряд ли имеющие отношение к этим компаниям.

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Незаконное переоформление

Имущество госпредателя Виктора Медведчука и его окружение начали арестовывать еще в 2022 году. Постановление суда должны были отнести к регистратору, а те должны были оформить запрет на совершение с объектом любых действий, в частности переоформления. Однако часть активов внезапно "забыли" внести – это не сделали ни прокуроры, ни следователи Государственного бюро расследований.

Первоначально связанная с Медведчуком кипрская структура Pilawer Limited владела тремя киевскими компаниями – "Академ-Клуб", "Осокорки-7" и "Орест". Они имеют долгосрочный договор аренды на большие земельные участки на Осокорках в Киеве. Их стоимость достигает десятков миллионов долларов. Руководил структурой приспешник Медведчука Тарас Козак.

В октябре 2022 года, несмотря на арест, владелец Pilawer изменился – им стал Александр Белявский из Херсона. Журналисты уверены, что он был только прикрытием. Через три месяца руководители снова изменились.

Владельцем "Академ-Клуба" стал Петрос Тограмаджян из Болгарии, "Осокорками-7" начал владеть Вадим Иванов из Риги, а "Орест" оформил на себя бизнесмен Валерий Мищенко. Важно, что операциями всех трех выполнял один нотариус. Это натолкнуло на мысль, что ими действительно владеет Мищенко.

Валерий Мищенко ранее фигурировал в историях с "Укрбудом" и замруководителя Офиса президента Олега Татарова. Когда владелец компании попал за решетку, активы начали выводить. Владельцами стали компании Олега Татарова и Людмила Мищенко из временно оккупированного Донецка, которая является партнером Валерия Мищенко. Также компания последнего была оформлена в доме, где Татаров и его родственники имеют недвижимость.

ГБР отказались ответить на запрос журналистов, а Офис Генпрокурора отсрочил ответ на 20 суток. Там намекнули, что ответ может быть непубличным.

Активы Медведчука: что с ними