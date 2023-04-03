Концерн Rheinmetall строит в Румынии хаб для ремонта техники ВСУ

Немецкая вооруженная компания Rheinmetall строит центр обслуживания западной военной техники, используемой в Украине. Он будет находиться в Румынии.

Цент обслуживания заработает уже в этом месяце. Строительные работы по возведению хаба уже ведутся в окрестностях города Сату-Маре, расположенного недалеко от границы с Украиной.

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Отмечается, что хаб будет "играть центральную роль в материально-техническом обеспечении оперативной готовности западных боевых систем, которые используются в Украине".

По данным компании, центр будет обслуживать:

самоходные гаубицы,

военные грузовики,

боевые танки Leopard 2 и Challenger,

БМП Marder,

БТР Fuchs.

Для нас ключевая задача – оказать силам НАТО и Украине наилучшую поддержку в этой критической ситуации.

– заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, обслуживание и ремонт поставляемого в Украину вооружения играет важную роль в защите от российской агрессии.

Появится ли подобный завод в Украине

Еще в начале марта сообщалось, что концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Решения по его строительству должны быть приняты "в течение следующих двух месяцев".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вместе с делегацией Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером подробно обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном.