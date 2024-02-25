"Конец российской обороне": Зеленский рассказал, что изменило бы ситуацию на поле боя
Владимир Зеленский назвал вещь, которая помогла бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта. По его словам, речь идет о противовоздушной обороне.
Всего десяток западных установок противовоздушной обороны смогли бы кардинально изменить баланс сил на фронте. Об этом Владимир Зеленский рассказал на большой пресс-конференции, которая проходила 25 февраля.
Смотрите также Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы
Перелом на фронте
Владимир Зеленский отметил, как будет выглядеть конец 2024 года, будет зависеть от многих факторов. Однако он привел один пример – по словам президента, всего десяток западных установок ПВО могли бы многое изменить.
Если бы Украина в ближайшие месяцы смогла бы получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров Украины, если бы эти системы мы могли бы применить ближе к фронту, то они бы отступили,
– сказал президент.
Украинский лидер добавил, что это позволило бы сломать российскую оборону, а наши войска пошли бы вперед. Зеленский добавил, что такого вооружения, которое могло изменить ситуацию, есть по крайней мере два – три. Если ВСУ получили бы это оружие, то российской армии пришел бы конец. Это означает, что все впереди.
Зеленский о войне в Украине
- Владимир Зеленский убежден, что 2024 год станет переломным годом в войне. По мнению президента, именно в этом году решится формат окончания войны. В этом году украинцы должны собрать все мужество и стойкость для отпора врага.
- В то же время президент отметил, что у ВСУ есть план наступления на 2024 год, однако его будут держать и секрете. Единственное, что отметил Зеленский – он связан со сменой военного командования. Украина будет иметь несколько таких планов, чтобы избежать утечек.
- Украину ждут новые вызовы – Россия будет готовить наступательные действия в начале лета или в конце мая. Украина будет готовиться к бою. Украинский лидер подчеркнул, что наступление врага, начавшееся 8 октября, не принесло никакого результата.