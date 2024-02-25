"Конец российской обороне": Зеленский рассказал, что изменило бы ситуацию на поле боя

Владимир Зеленский назвал вещь, которая помогла бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта. По его словам, речь идет о противовоздушной обороне.

Всего десяток западных установок противовоздушной обороны смогли бы кардинально изменить баланс сил на фронте. Об этом Владимир Зеленский рассказал на большой пресс-конференции, которая проходила 25 февраля.

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Перелом на фронте

Владимир Зеленский отметил, как будет выглядеть конец 2024 года, будет зависеть от многих факторов. Однако он привел один пример – по словам президента, всего десяток западных установок ПВО могли бы многое изменить.

Если бы Украина в ближайшие месяцы смогла бы получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров Украины, если бы эти системы мы могли бы применить ближе к фронту, то они бы отступили,

– сказал президент.

Украинский лидер добавил, что это позволило бы сломать российскую оборону, а наши войска пошли бы вперед. Зеленский добавил, что такого вооружения, которое могло изменить ситуацию, есть по крайней мере два – три. Если ВСУ получили бы это оружие, то российской армии пришел бы конец. Это означает, что все впереди.

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