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24 Канал Главные новости Почему Навроцкого не пригласили на Конференцию по восстановлению Украины: что ответили в ОП и МИД
22 июня, 21:54
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Обновлено - 21:57, 22 июня

Почему Навроцкого не пригласили на Конференцию по восстановлению Украины: что ответили в ОП и МИД

Дария Черныш

В канцелярии президента Польши заявили, что Кароля Навроцкого не пригласили на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске. Именно поэтому он не примет участие в мероприятии.

Такое заявление Марчины Пшидача – главы Бюро по международной политике президента Польши – было опубликовано в PAP. Его прокомментировал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает "24 Канал".

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Кто должен был пригласить Навроцкого?

Марцин Пшидач заявил, что, по его данным, приглашения на конференцию иностранным партнерам совместно направляли премьер-министр Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский. Но президент Польши его не получил.

Ни один из подчинённых ему (Каролю Навроцкому – 24 Канал) чиновников также не собирается туда ехать из-за отсутствия приглашений,
– сказал Пшидач.

В президентской канцелярии надеются, что в этом году Туск сосредоточится на "интересах Польши, а не только на сборе средств для Владимира Зеленского".

Дмитрий Литвин пояснил журналистам, что конференция будет проходить на территории Польши, поэтому вопрос об участии в ней польского лидера некорректно решать украинской стороне.

Нам некорректно приглашать господина президента Польши на мероприятие в польском же городе, это внутрипольский вопрос,
– сообщили в Офисе Президента.

Кроме того, представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил в эфире телемарафона, что на фоне конфликта между Польшей и Украиной вокруг конференции сложились очень неблагоприятные обстоятельства.

В частности, по словам Тихого, Навроцкий высказывал Зеленскому замечания по поводу отсутствия приглашения на такое мероприятие.

Это мероприятие премьера Дональда Туска. То есть здесь мы снова видим эту политическую составляющую, которая сегодня существует в Польше,
– объяснил Тихий.

Отметим, что URC2026 — это встреча лидеров стран-партнеров Украины, а также министров, инвесторов и представителей компаний, заинтересованных в инвестировании в восстановление страны. Она пройдет в польском Гданьске 25–26 июня.

В украинском МИД добавили, что формат URC в этом году будет сосредоточен не только на финансировании восстановления, но и на вопросах безопасности и обороны.

Напомним, что заявления Польши прозвучали на фоне роста напряженности после решения президента Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла. Варшава объясняет свой шаг присвоением одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".

Также польские политики раскритиковали решение украинских коллег, часть из которых отказывается от польских наград.

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