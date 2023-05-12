США перечислят Украине деньги Малофеева: Жданов назвал альтернативу для российских олигархов
Впервые американские власти санкционировали передачу Украине средств, принадлежавших российскому олигарху. Это значит, что процесс конфискации запустился, и Украина сможет претендовать на замороженные средства российских граждан.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, конфискованы средства пойдут на восстановление Украины, а эта передача средств не будет последней.
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У российских олигархов есть два варианта
Он считает, что это событие станет прецедентом для США и других стран. Соединенные Штаты поставили точку в спорах, что делать с конфискованным имуществом россиян, и распространяется ли на российские деньги право неприкосновенности личных активов.
"Они показательно разденут до нитки этого российского олигарха и передадут все средства Украине. Это будет знаком остальной российской элите, что их миллиарды, замороженные на территории иностранных стран, будут конфискованы", – отметил Жданов.
Олег Жданов о конфискации активов Малофеева: смотреть видео
Он также предположил, что у США есть альтернативное предложение российским олигархам. Речь идет о возможности купить индульгенцию на отмену санкций, а на замену – передать часть активов в фонд выплаты репараций Украине для восстановления страны.
Убивают двух зайцев – показывают, что конфисковывают активы, а параллельно дают возможность добровольно откупиться частью денег в пользу Украины,
– подчеркнул военный эксперт.
Что известно о конфискации российских активов
- 10 мая Генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу активов российскому олигарху Константину Малофееву в пользу Украины.
- Американский суд обвинял Малофеева в уклонении от санкций и арестовал активы. Речь идет о 5,4 миллиона долларов.
- В Евросоюзе заморозили более 17 млрд евро российских активов.