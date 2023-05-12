Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, конфісковані кошти підуть на відновлення України, а ця передача коштів не буде останньою.

Дивіться також Спонсори російського тероризму: як іноземні банки допомагають росіянам жити без проблем

В російських олігархів є два варіанти

Він вважає, що ця подія стане прецедентом для США та інших країн. Сполучені Штати поставили крапку у суперечках, що робити з конфіскованим майном росіян, та, чи поширюється на російські гроші право недоторканості особистих активів.

"Вони показово роздягнуть до нитки цього російського олігарха і передадуть усі кошти Україні. Це буде знаком решті російської еліти, що їхні мільярди, які заморожені на території іноземних країн, будуть конфісковані", – зазначив Жданов.

Олег Жданов про конфіскацію активів Малофєєва: дивитись відео

Він також припустив, що у США є альтернативна пропозиція до російських олігархів. Мова про можливість купити індульгенцію на скасування санкцій, а на заміну – передати частину активів у фонд виплати репарацій Україні для відновлення країни.

Вбивають двох зайців – показують, що конфісковують активи, а паралельно дають можливість добровільно відкупитись частиною грошей на користь України,

– наголосив військовий експерт.

Що відомо про конфіскацію російських активів