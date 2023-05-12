Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, конфісковані кошти підуть на відновлення України, а ця передача коштів не буде останньою.
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В російських олігархів є два варіанти
Він вважає, що ця подія стане прецедентом для США та інших країн. Сполучені Штати поставили крапку у суперечках, що робити з конфіскованим майном росіян, та, чи поширюється на російські гроші право недоторканості особистих активів.
"Вони показово роздягнуть до нитки цього російського олігарха і передадуть усі кошти Україні. Це буде знаком решті російської еліти, що їхні мільярди, які заморожені на території іноземних країн, будуть конфісковані", – зазначив Жданов.
Олег Жданов про конфіскацію активів Малофєєва: дивитись відео
Він також припустив, що у США є альтернативна пропозиція до російських олігархів. Мова про можливість купити індульгенцію на скасування санкцій, а на заміну – передати частину активів у фонд виплати репарацій Україні для відновлення країни.
Вбивають двох зайців – показують, що конфісковують активи, а паралельно дають можливість добровільно відкупитись частиною грошей на користь України,
– наголосив військовий експерт.
Що відомо про конфіскацію російських активів
- 10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував передачу активів російського олігарха Костянтина Малофєєва на користь України.
- Американський суд звинувачував Малофєєва в ухилянні від санкцій і арештував активи. Мова йде про 5,4 мільйона доларів.
- У Євросоюзі заморозили понад 17 мільярдів євро російських активів.