Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пригрозила ЕС последствиями, если тот конфискует российские активы в 300 миллиардов долларов. Россия, мол, предупреждала ЕС о последствиях таких действий.

На третьем году войны в Захаровой проснулось "сочувствие" к состоянию украинской экономики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на социальные сети Захаровой.

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Как Россию смущает конфискация её активов

Мария Захарова вспомнила недавние визиты и обращение Зеленского к союзникам с призывом передать Украине замороженные российские активы. Их оценивают в 300 миллиардов долларов.

Она говорит, что Россия "честно" предупредила ЕС о последствиях таких действий. После чего сразу прибегла к обвинениям украинских политиков в коррупции и войне.

Она продолжила российскую риторику, мол, это украинская власть виновата в войне, а украинцы должны восстать и вернуть себе средства украинских олигархов, которые "не меньше" российских активов. Именно их, считает она, надо конфисковывать для украинской экономики, а не средства России, которая обстреливает украинские города и предприятия.

Напомним, убытки Украины из-за российского вторжения уже оценивают в 1,164 триллиона долларов. Больше всего пострадали торговля (450,5 миллиарда), промышленность (410 миллиардов), и сельское хозяйство (83,1 миллиарда).