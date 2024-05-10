Новый "закон" в действии: как россияне конфискуют имущество украинцев в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики продолжают незаконно конфисковывать уцелевшее имущество украинцев. Для этого россияне придумали новую мошенническую схему.

Подробнее об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что сейчас Мариуполь – это большой военный концлагерь.

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Специальная комиссия и новые "законы"

С целью конфискации имущества местных жителей оккупанты создали специальные комиссии и документ о "бесхозяйственном имуществе".

Если человек в течение месяца по требованию не появляется с документами о квартире, то комиссия имеет право признать "бесхозяйной" эту квартиру или дом,

– сказал Забавин.

Далее так называемые черные риелтора, которых теперь очень много в оккупированном городе, перепродают это имущество россиянам.

Что это, как не геноцид украинцев,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Россия своими военными действиями заставила покинуть город большую часть украинцев. Сейчас люди, которые хотели бы что-то переоформить, или волнуются относительно своего имущества, не могут им пользоваться, если не получат позорный российский паспорт.

2022 год вообще у россиян пошел не по плану. Всего 5 тысяч человек получили российские паспорта. Затем оккупанты сделали принудительную паспортизацию. Против этого выступают определенные мариупольцы, которые вынуждены находиться в оккупации и не хотят получать эти паспорта,

– добавил Забавин.

Недавно российские захватчики заявили, что с 1 июля те, кто до сих пор не получили российские паспорта через 90 дней будут депортированы. Однако впоследствии оккупанты увидели, что процесс паспортизации заходит в тупик, поэтому продлили срок до конца 2024 года, но установили свои требования.

Россияне продают краденое имущество украинцев в Мариуполе