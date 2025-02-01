Скандал вокруг АОЗ: в реестры 6 раз за неделю вносили изменения относительно руководителя

Напряженная ситуация сложилась вокруг Агентства оборонных закупок. Проявлением конфликта между Минобороны и АОЗ стали ежедневные изменения в реестрах имен руководителей.

Так, 1 февраля нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за неделю в реестрах шесть раз менялись имена руководителей Агентства оборонных закупок, ссылаясь на данные YouControl, передает 24 Канал.

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‍Что творится в АОЗ

Утром нардеп опубликовал информацию из YouControl. Там значилось, что руководителем АОЗ является Марина Безрукова, отстраненая от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования. Чиновник отметил, что это "5-е изменение в реестре АОЗ по руководителю за неделю".

Реестр показывает, что Безрукова является руководителем АОЗ / Скриншот Железняка

"Напомню, что я предлагал что на выходных должен руководить какой-то одногруппник Ермака ... но наверное уже закончились те, кого куда-то не назначили. Поэтому суббота тоже нечетный день недели – будет Арсен", – говорится в заметке в телеграмме Железняка.

Уже вечером нардеп сообщил о внесении 6-го изменения. Согласно ему, руководителем и временно исполняющим обязанности директора АОЗ является Арсен Жумадилов.

Вечером руководителем значится Жумадилов / Скриншот Железняка

Конфликт АОЗ и Минобороны

21 января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок принял решение продлить контракт с действующим директором Мариной Безруковой еще на один год.

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что решил не продлевать контракт с Безруковой, потому что ведомство под ее руководством не справилось с главной задачей – "вовремя и в полном объеме обеспечивать фронт всем необходимым вооружением". Министр сообщил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.

В ответ Безрукова заявила, что останется главой ведомства, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

АОЗ 25 января сказало, что продолжает работать под руководством Безруковой. Там отметили, что Наблюдательный совет единогласно принял решение о продлении контракта с Безруковой, и только она имеет полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора.

25 января Центр противодействия коррупции сообщил, что подал заявление в НАБУ о злоупотреблении Умеровым служебным положением.

30 января Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала президента Зеленского безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг АОЗ, указывая на риск срыва поставок вооружения.

Между тем в Минюсте сообщили, что в Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Минобороны по обжалованию решения частного нотариуса Иващенко Н.В. о внесении изменений в сведения о руководителе ГП "Агентство оборонных закупок". Минюст поддержал жалобу и отменил решение от 29 января, по которому руководителем АОЗ в реестре снова стала Марина Безрукова. Министерство юстиции Украины приняло решение исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, в результате чего:

Арсен Жумадилов приобретает статус представителя ГП "Агентство оборонных закупок" с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования".

Марина Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".

31 января в Минобороны отметили, что с 1 февраля временное исполнение обязанностей руководителя АОЗ возложено на Арсена Жумадилова.