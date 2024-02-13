Новое обострение на границе Армении и Азербайджана: страны заявляют о жертвах и раненых
Утром 13 февраля Министерство обороны Армении заявило обстеле из стрелкового оружия армянских позиций со стороны военных Азербайджана. В Баку же обвинили Ереван в обстрелах днем ранее.
Обе стороны заявляют о раненых и погибших в результате обстрелов. Азербайджанская сторона назвала обстрел армянских позиций операцией "Возмездие", информирует 24 Канал.
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Что заявила Армения
Сначала Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил.
13 февраля начиная с 05:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенными в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые,
– говорится в сообщении.
Впоследствии в ведомстве заявили уже о четырех убитых и одном раненом, состояние которого оценивается как среднее. Минобороны Армении добавило, что опубликует список погибших военных позже.
Как отреагировал Азербайджан
Около 7 утра в Минобороны Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле, который состоялся вечером прошлого дня.
12 февраля, в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района,
– заявили в ведомстве.
Ереван ожидаемо назвал такое заявление Баку дезинформацией. Государственная пограничная служба Азербайджана тем временем добавила, что обстрел ими армянских войск – это удар возмездия в ответ на провокацию. Пограничники отметили, что на каждую провокацию армянской стороны, направленную на ухудшение оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе, отныне будут отвечать более серьезными и решительными мерами.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
- 20 сентября 2023 года "власти" Нагорного Карабаха приняли предложение Азербайджана и вывели свои войска из региона. Армения фактически признала свою капитуляцию в Нагорном Карабахе и возвращение региона Азербайджану.
- В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев настоял на восстановлении территориальной целостности страны. Он отметил быстрое выполнение всех задач антитеррористической операции азербайджанской армией, на которую ушло меньше суток.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Гренаде 5 октября официально признал Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана.