Конфликт на грани, – Боррель на Донбассе оценил напряжение возле украинской границы

Донбасс 5 января посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. После визита он сделал важное заявление относительно наращивания российских войск возле границ Украины.

По словам Борреля, сейчас конфликт находится на грани. Поэтому он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

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Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы,

– заявил Боррель.

Он отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве казалось, что они находят линии коммуникации. Впрочем сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности".

Безопасность Европы и Украины – это дело европейцев и украинцев

Боррель подчеркнул, что его визит означает полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны ЕС. Также работа над деэскалацией ситуации является совместной.

По его словам, главная цель – это снижение напряжения вокруг Украины.

Вопрос безопасности Европы и Украины – это то, что касается украинцев и европейцев. Снизить напряжение надо путем переговоров и твердых заявлений в поддержку Украины,

– сказал дипломат.

Что известно о визите Борреля в Украину

Жозеп Боррель свой первый дипломатический визит в 2022 году осуществляет в Украину в знак поддержки нашего государства. Дипломат приехал 4 января и будет находиться здесь до 6 января.

Перед поездкой он пригрозил России. Он уверял, что Европейский Союз будет действовать решительнее, если страна-агрессор осуществит новые атаки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что визит Борреля является историческим. Это первый высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики, посетивший зону российско-украинского конфликта.

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