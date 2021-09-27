Конфликт на границе с Косово: президент Сербии требует реакции от НАТО
Источник:Pink
Президент Сербии Александр Вучич обратился в НАТО из-за напряжения с Косово. Он требует альянс хоть как-то отреагировать на конфликт.
Вучич отметил, что сейчас Сербия не планирует привлекать силу в борьбе с Косово. Мол, это произойдет только тогда, когда Косово придет с оружием к сербам.
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"Мы отреагируем только тогда, когда произойдет погром"
Сербия не вошла на территорию Косово и Метохии из-за Кумановского соглашения, отметил Вучич. Только тогда, когда произойдет погром населения, Сербия среагирует силой. Эту мысль президент донес НАТО и уверен, что поняли.
Сербия не вошла на территорию Косово, потому что мы уважаем соглашение, мы не имеем права этого делать. Мы не войдем с войсками, мир – это самое главное для нас,
– отметил Вучич.
Почему растет напряжение между Косово и Сербией
- 20 сентября Косово запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Водители, по новому закону, должны менять номера на транзитные.
- Подобная практика существует в Сербии с 2008 года, однако зеркальные действия Косово вызвали возмущение сербов.
- На границе начались столкновения: недовольные сербы решили блокировать пункты пропуска.
- Подразделения армии Сербии перевели в высокую боевую готовность в гарнизонах Рашка и Новый Пазар, расположенных на линии разграничения.
- 25 сентября над пограничным переходом Яринье Сербия подняла в воздух свои российские вертолеты и истребитель. В этот же день косовары обвинили сербов в нападениях на офисы МВД.
- В ЕС обе стороны призвали к сдержанности и уменьшению напряжения.