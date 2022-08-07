Израилю и "Исламскому джихаду" предложили перемирие: что ответили

7 августа 2022 , 07:03
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Источник:

The Times of Israel

Египет предложил организовать перемирие между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад". Последние уже успели дать ответ.

Израилю и Исламскому джихаду предложили перемирие

Террористы отказались и намерены продолжить наносить удары. О реакции Израиля пока неизвестно.

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Египетские переговорщики предложили организовать временное перемирие –   хотя бы на несколько часов.

Согласно отчету, пауза в военных действиях стала бы возможностью для договоренности о более длительном прекращении огня.

Предложение поступило, когда операция "Рассвет" приблизилась к 24-часовой отметке,
– говорится в сообщении.

О реакции Израиля пока неизвестно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации".

Обратите внимание! Израильско-Палестинский конфликт продолжается десятилетиями. Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль этого не признает. Однако боевики ХАМАС пытаются восстановить контроль над этой территорией

Что известно об атаке: коротко

Смотрите в видео – Израиль ударил ракетами по сектору Газа:

 

Автор: Марта Касіянчук