Израилю и "Исламскому джихаду" предложили перемирие: что ответили

Террористы отказались и намерены продолжить наносить удары. О реакции Израиля пока неизвестно.

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Египетские переговорщики предложили организовать временное перемирие – хотя бы на несколько часов.

Согласно отчету, пауза в военных действиях стала бы возможностью для договоренности о более длительном прекращении огня.

Предложение поступило, когда операция "Рассвет" приблизилась к 24-часовой отметке, – говорится в сообщении.

О реакции Израиля пока неизвестно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации".

Израильско-Палестинский конфликт продолжается десятилетиями. Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль этого не признает. Однако боевики ХАМАС пытаются восстановить контроль над этой территорией