Иран играет на нервах: как Россия пытается повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

После ликвидации высоких чинов ХАМАС и "Хезболлы" Иран обвинил в этом Израиль и объявил, что нанесет удар мести. В то же время в Тегеран прибыл Сергей Шойгу, что может свидетельствовать об усилении военного сотрудничества между Россией и Ираном.

Военный эксперт и аналитик Игаль Левин отметил в разговоре с 24 Каналом, что сейчас на Ближнем Востоке сложилась напряженная ситуация, когда все ждут, кто первый отреагирует. В то же время Иран ищет способ, как выйти из нее с минимальными потерями.

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Никто не хочет большой войны

В израильской прессе сообщается, что Россия якобы массово вооружает Иран, когда тот готовится к мести Израилю. Речь идет, частности, о поставках систем радиоэлектронной борьбы и ракет типа "Искандер".

Москва и Тегеран, по мнению Левин, являются союзниками, которые поддерживают друг друга и обмениваются оружием. Также известно, что "вагнеровцы" проводили тренировки бойцов "Хезболлы".

Соответственно не должно быть сомнения в том, что Россия является враждебным для Израиля государством, оказывающим помощь режимам, которые пытаются его ликвидировать,

– подчеркнул военный эксперт.

Также он отметил, что Иран блефует и играет на нервах.

Однако важно понимать, что никто на Ближнем Востоке не хочет большой войны. Поэтому Иран размышляет, как бы ответить Израилю, чтобы это не превратилось в масштабную региональную войну. Тегеран осознает, что она будет для него также очень болезненной,

– отметил Игаль Левин.

Напомним, что очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло на фоне ликвидации 31 июля лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране и 30 июля, в Бейруте, – командира "Хезболлы" Фуада Шукра. После этого Иран пригрозил Израилю жестким ответом.