Кадыровцы против дагестанцев: как оккупанты помогают ВСУ, ликвидируя друг друга
На оккупированной части Запорожской области разразился конфликт между кадыровцами и дагестанцами, которые воюют против Украины. Таким образом 20 окупантов ликвидировались. Этот межэтнический конфликт будет длиться много лет и может способствовать распаду России.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в частности, такие конфликты возникли из-за чрезмерного употребления алкоголя россиянами.
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Конфликт продолжится
Роман Свитан отметил, что сотни лет кадыровцы и дагестанцы не могут что-то поделить между собой. 12 августа такая ситуация произошла на временно оккупированных территориях Украины. А после разгрома захватчиков остатки оккупантов вернутся в Россию и продолжат эту "межэтничную войну".
В России это все будет гореть еще около 10 лет. Проблема россиян – это чрезмерное употребление алкоголя. Поэтому могут возникать очень большие проблемы. Они могут быть основополагающими при распаде России,
– предположил он.
Свитан о конфликте между кадыровцами и дагестанцами: смотрите видео
Конфликт между кадыровцами и дагестанцами
- Во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области 12 августа примерно в 20 часов разразился конфликт между кадыровцами и дагестанцами из вооруженных сил России. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух.
- Далее спор между кадыровцами и дагестанцами развивался с применением различных видов оружия. Во время столкновения одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные ранения несовместимые с жизнью. Далее началась перестрелка с использованием подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных гранат и стрелкового оружия.
- В ходе боя успех имели дагестанцы. Во время столкновения были убиты 20 и ранены 40 оккупантов с обеих сторон. В виде наказания командира кадыровского подразделения отправили на передовую.
- Заметим, что на днях у кадыровцев возник конфликт с местной военной комендатурой в деревне Урзуф, недалеко от Мариуполя. Туда кадыровцев отправили на отдых.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в результате перестрелки погибли не только враги, но и местные мирные жители. В частности, кадыровцы унесли жизни 7 мирных жителей. В результате перестрелки "самоликвидировались" также 4 российских военных.