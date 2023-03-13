Противостояние Пригожина и минобороны России достигло точки кипения из-за Бахмута: анализ ISW
Источник:ISW
Раскол внутри российских элит, вероятно, достиг своего апогея. Как известно, в конфронтации оказался главарь частного военного батальона "Вагнера" и руководство минобороны с генеральным штабом России. Причиной всему – битва за Бахмут.
Западные аналитики 13 марта констатировали, что на фоне битвы за Бахмут глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу вместе с начальником генерального штаба вооруженных сил Валерием Герасимовым пытаются ослабить влияние Евгения Пригожина. В частности, они ограничили поставку боеприпасов для вагнеровцев и возможность вербовать зеков для их лидера.
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Конфликт серьезный: Пригожин это понимает
Как отмечают эксперты, давление Кремля на Пригожина заставило его все же признать зависимость от минобороны России. Главный финансист террористов неоднократно публично жаловался, что, скажем, посылал письма в оборонное министерство и генеральный штаб с требованием наладить поставки боеприпасов. Кстати, результата это не имело никакого.
Пригожин угрожал вывести войска "Вагнера" из Бахмута и намекнул, что российское МО использовало Вагнера, чтобы взять на себя груз интенсивной изнурительной городской войны, чтобы захватить Бахмут и сохранить российские регулярные силы. Эти угрозы и жалобы свидетельствуют о том, что Пригожин осознает всю серьезность своего конфликта с МО России,
– констатировали в Институте изучения войны.
Кроме того, там упомянули, что в 2022 году лидер "Вагнера" набрал в ряды своего батальона около 40 тысяч зэков благодаря разрешению Кремля. По-видимому, больше у него такой возможности нет.
Причина раскола – Бахмут
Аналитики предположили, что военное руководство России будет пытаться использовать силы ЧВК "Вагнера" и непосредственно влиятельность Пригожина в боях за Бахмут Донецкой области. Скорость продвижения "второй армии мира" на этом направлении, мягко говоря, замедлилась – то есть оккупантам не удается взять город.
"Вагнеру" пришлось 6 марта привлечь свои элитные силы для поддержки наступательной силы в Бахмуте, но эти силы могут закончиться во время прямых штурмов восточной, южной и северной частей Бахмута,
– говорится в сообщении ISW.
Вместе с тем, там отмечено, что на геолокационных кадрах, опубликованных 18 февраля, видно, как 43 автобуса с наемниками "Вагнера" движутся из Крыма через Мелитополь, вероятно, для усиления позиций в Бахмуте.Обратите внимание! Несколько недель назад Пригожин жаловался, что его бойцам нужно дополнительное подкрепление. В тот же момент в Генштабе ВСУ заметили, что российские силы несут потери на этом направлении фронта в соотношении семь к одному по сравнению с украинскими силами. Можно подытожить, что дела у оккупантов плохи.
Напомним также, что Пригожин даже предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешить украинским войскам выйти из Бахмута в течение двух дней в начале марта. Это указывает на то, что в Кремле намерены бросить вагнеровцев на непосредственный штурм города.
Кроме того, в ВСУ заявляли, что украинские войска обессиливают вагнеровцев и уже зачистили второе формирование ЧВК за зиму. Собственно, пока наши защитники не дают оккупантам прорваться и прореживают ряды вагнеровцев, минобороны России на это никак не реагирует. Вероятно, Кремль готов даже к полному уничтожению "Вагнера" Вооруженными Силами, что, очевидно, не нравится Пригожину.
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Восстановит ли главарь вагнеровцев позиции
Эксперты убеждены, что Пригожин вряд ли достигнет своих предыдущих высот, несмотря на то, что ему удалось ранее завербовать в ряды своего войска десятки тысяч осужденных. У него плохая репутация из-за того, что относится он к своим силам как к "пушечному мясу" и фактически позволил исчерпать запасы новобранцев.
- Также очень маловероятно, что публичные просьбы о боеприпасах помогут Пригожину реабилитироваться в глазах своих наемников. К тому же он расколол ультранационалистическое сообщество России, на котором, очевидно, держалась эта война.
- В общем, понятно, что конфликт между минобороны и "Вагнером" отнюдь не способствует успехам захватчиков на поле боя.
- Стоит добавить, что Путин использовал Пригожина и его ЧВК, чтобы защитить свой режим от недовольства людей от мобилизации. В то же время на какие шаги ему придется пойти дальше – вскоре станет известно.