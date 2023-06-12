Вагнеровцы должны подписать контракты по минобороны России: кто выиграет очередной этап конфликта

Конфликт между главой ЧВК "Вагнера" и Минобороны России набирает обороты. Вероятно, что после получения контроля над вагнеровцами путем подписания контрактов ведомство отвергнет Евгения Пригожина.

Минобороны России пытается взять под свой контроль все новообразования, в том числе ЧВК "Вагнера". Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего.

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Судьба Пригожина и его ПВК

Иван Ступак подчеркнул, что Пригожин давно уже вышел из статуса муртада, а грызня между ведомством и вагнеровцами – это запланированная заранее махинация.

Это в первую очередь дискредитирует российские Вооруженные силы, потому что российские военные понимают, что они никто, а над ними ФСБшники, росгвардейцы, кадыровцы, пригожинцы,

– отметил он.

Это противостояние двух сил будет и дальше обостряться и выходить за пределы сторон. К тому же у Пригожина есть большая сила – распространение его влияния на африканском континенте.

"Такое присутствие позволяет России получать во время голосований ООН за проукраинскую резолюцию от африканских стран голоса против или воздержание от голосования", – добавил Ступак.

По его словам, если Минобороны завладеет вагнеровцами, то Пригожина сместят.

ЧВК "Вагнера" просто останется брендом, а Пригожин будет вынужден создавать новый ЧВК, новых людей выбирать,

– убежден он.

Впрочем, желающих на этот раз уходить воевать уже будет не так и много. Тем более учитывая "успехи" предшественников.

Иван Ступак рассказал, почему вагнеровцы и Минобороны не придут к согласию: смотрите видео

Конфликт между вагнеровцами и Минобороны России: последнее