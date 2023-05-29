Пригожин, похоже, не получил обещанного за Бахмут и снова начал подрывать власть Путина, – ISW
Источник:ISW
Конфликт между предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем становится все глубже. Западные аналитики предполагают, что в Москве могли даже специально задерживать определенные военные операции вагнеровцев на Бахмутском направлении, ведь они были невыгодны Владимиру Путину.
В понедельник утром, 29 мая, в Институте изучения войны опубликован ежедневную сводку ситуации с фронта. Между прочим, там говорится, что главарь "Вагнера" Пригожин снова пытается подрывать авторитет Путина и какие у него для этого есть мотивы.
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Путин не хочет выполнять требования Пригожина
Собственно, эксперты процитировали заявление лидера террористов о том, что если вы, мол, "начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, волю и стальные яйца – и только тогда вы сможете чего-то достичь". Очевидно, это было обращение к бункерному диктатору.
Возможно, Пригожин нападает на Путина за то, что он не дал ему какого-либо обещанного вознаграждения за захват Бахмута,
– отметили в ISW.
Также там упомянули, что раньше Пригожин нападал на Путина 9 мая в так называемой "День Победы". Можно предположить, что именно к этой дате Пригожин намеревался взять Бахмут, но ему не удалось этого сделать.
Как утверждал сам главарь ЧВК, произошло это из-за задержки боеприпасов и усиления со стороны минобороны России.
Выпады Пригожина в адрес Путина и минобороны России – в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" – могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил определенную обещанную компенсацию за свою "победу" в битве за Бахмут,
– констатировали аналитики.
Вместе с тем они не исключают, что российское МО могло умышленно тормозить операции вагнеровцев в Бахмуте во избежание выполнения любых обещаний перед Пригожиным. Следует сказать, что главарь частного батальона неоднократно заявлял, что Путин лично якобы что-то ему обещал.
Что происходит в Бахмуте: последнее
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый ранее заявлял, что Пригожин понемногу начинает выводить своих наемников и зеков из Бахмута. По его словам, это сравнимо с побегом крыс с корабля, который вот-вот утонет.
- Кроме того, Череватый констатировал, что за 28 мая между украинскими защитниками и оккупантами происходило только 1 боестолкновение в Бахмуте. Однако следует понимать, что враг продолжает наносить удары по населенному пункту.
- Также понятно, что Вооруженные Силы продолжают подготовку к контрнаступательным операциям. В то же время, темпы продвижения наших бойцов по флангам на Бахмутском направлении несколько замедлились.