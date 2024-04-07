Россия угрожает НАТО для сдерживания Запада, готовясь к длительной конфронтации, – ISW

Российский МИД продолжает угрожать Финляндии и другим странам НАТО. Аналитики убеждены, что Кремль таким образом тянет время, готовясь к длительной конфронтации с Западом.

Согласно последнему отчету Института изучения войны за 6 апреля, Кремль не устает обвинять Финляндию в "потере независимости" после вступления в НАТО. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов называет курс Хельсинки "разрушительным" и заявляет о превращении Балтийского региона в "зону потенциальной эскалации".

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Угрозы как инструмент сдерживания

Дипломат Кузнецов угрожает Финляндии и в целом Североатлантическому альянсу, утверждая, что Россия "должна будет ответить" на увеличение военных сил НАТО или на размещение ядерного оружия в Финляндии. Он обвиняет Хельсинки в присоединении к "партии войны до победы над Россией" и в вызывании полного разрыва российско-финских отношений из-за "русофобии".

, что российские угрозы против государств-членов НАТО имеют целью заставить Запад сдерживать сам себя. Также российские заявления о мнимых угрозах со стороны Североатлантического альянса направлены на создание информационных условий для оправдания и поддержки долгосрочной геополитической конфронтации с Западом.

Несмотря на созданный Россией искусственный миграционный кризис на российско-финской границе осенью 2023 года и повторные угрозы против Финляндии и НАТО, Кузнецов обвиняет только Хельсинки в ухудшении двусторонних отношений. ISW отмечает, что такие действия Москвы являются частью стратегии сдерживания Запада.

Другие выводы из отчета ISW