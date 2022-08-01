Где находится Косово: показываем на карте

Вечером 31 июля внимание всего мира было приковано к конфликту, вспыхнувшему между Сербией и частично признанной страной Косово. Он мог привести к новой войне на Балканском полуострове.

Где расположен Косово и что едва не привело к вооруженному противостоянию – рассказывает 24 канал.

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Что известно о Косово

Это географический регион на Балканском полуострове, граничащий с Черногорией, Албанией, Северной Македонией и Сербией. Именно Сербия и считает регион своей частью. В 1974 году автономия края была расширена. Несмотря на то, что регион был территорией Сербии, большинство населения составляли и составляют албанцы.

О многочисленных этнических конфликтах, в частности после распада Югославии, а также о том, как Косово перешло под контроль НАТО, а затем ООН – читайте по ссылке.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии. Более 100 стран признали его. Страна является потенциальным кандидатом на членство в Европейском Союзе. Однако Сербия не признает независимость Косово и считает его своей территорией. Среди стран, которые не признали Косово, есть и Украина, однако с 2020 года признает паспорта этой страны.

Площадь Косово составляет 10 887 квадратных километров, население – почти 2,2 миллиона человек.

Где находится Косово: карта

Какие страны не признают Косово и при чем здесь россия

В общей сложности 83 страны ООН не признают независимость Косово, из них 5 стран-членов Евросоюза (Греция, Испания, Кипр, Словакия и Румыния), а также россия.

У каждой из упомянутых европейских стран – свои мотивы. Почти все они сталкиваются с вопросами сепаратизма и региональных споров с соседями. В то же время россия пытается использовать фактор Косово как исторический прецедент для оправдания собственной агрессивной внешней политики.

Что следует знать о конфликте Сербии и Косово

Сербия не признает независимость Косово и соответственно не признает ее официальные документы. Поэтому власти частично признанной страны в июне 2022 года объявили о таком же шаге. Согласно принятому Приштиной решению, с 1 августа на территории Косово не будут действовать сербские документы и автомобильные знаки.

Казалось бы, вполне логичный, зеркальный запрет. Однако ее Сербия восприняла это очень болезненно и уже на следующий день представитель правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович в духе российской пропаганды заявил о "денацификации" Косово.

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И уже вечером 31 июля на границе Сербии и Косово раздались сирены и были слышны выстрелы. Звуки сирен звучали в сербском городе Новый Пазар.

В то же время международные силы НАТО в Косово тщательно следят за ситуацией. Если стабильность в стране окажется под угрозой, KFOR вмешается. В конце концов, правительство Косово решило отложить решение о сербских номерных знаках и документах. Это произошло после встречи американского посла Джеффа Ховеньера с президентом Косово Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.

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