Конфликт между силовиками: можно ли уже говорить о признании поражения Россией

Российские "элиты" начали внутреннюю борьбу в Кремле. Они не хотят брать ответственность за "результат" в войне против Украины, потому надеются найти виновного.

Примером такой борьбы может служить риторика относительно возможного отстранения от должности министра обороны Сергея Шойгу. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.

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Война между "башнями Кремля"

Эксперт отметил, что российские "элиты" фактически сочли, что их страна не сможет победить в войне против Украины.

"Башни Кремля" понимают, что Россия проиграет, поэтому не хотят иметь отношение к этому. Напротив – они хотят воспользоваться этим, чтобы победить другую "башню". Такая борьба между ними была всегда. Эти конфликты являются демонстрацией, что никто не хочет брать ответственность за "результат", который они уже сочли для себя – то есть поражение,

– объяснил обозреватель.

По его словам, на фоне такой борьбы "определенные силы" начинают винить в провалах министра обороны Сергея Шойгу.

"О грязной бомбе" – Шойгу начал всем звонить по телефону из-за того, что он захотел напомнить о своем существовании. До этого были заявления Кадырова, Пригожина и Стремоусова, которые хотели его отстранить. Со всем тем, было впечатление, что Герасимова и Шойгу отстраняют вообще от власти", – добавил аналитик.

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Фактор Золотова

По мнению Уса, также в России было много разговоров, что Шойгу могут заменить на главу "Росгвардии" Виктора Золотова.

Золотов сохраняет близость к определенным кругам в Кремле. Несмотря на все поражения в Украине, он сохраняет свое влияние и его еще опасаются. Возможно, поэтому его рассматривали как замену Шойгу, так как он лучше для этого подходит,

– убежден эксперт.

Он указал, что борьба между "элитами" в России может повлечь за собой внутренние усобицы в России после ухода Путина.

"В России выстроили модель, когда все сосуществуют и есть один "император"... Поэтому после Путина может быть война всех против всех", – резюмировал аналитик.

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