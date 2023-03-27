Противостояние Пригожина и министерства обороны России: в ВСУ назвали главные признаки

В России продолжаются серьезные противостояния за власть между минобороны и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Этот конфликт заметно во время боев на Востоке, где вагнеровцы уже не могут выполнять задачи.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, когда руководителем российского генштаба стал Валерий Герасимов, то наемники Пригожина перестали получать большое количество боеприпасов.

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История ЧВК "Вагнер" подходит к концу

Череватый отметил, что Пригожин постоянно пытается быть в публичном поле и делает странные заявления.

Это похоже на поведение человека, который потерял влияние и пытается его вернуть. Понятно, что когда к руководству вернулся начальник генштаба Герасимов, которого постоянно публично унижал, обзывал как сам Пригожин, так и его командиры и бойцы, никакой поддержки не может быть.

– сказал он.

Спикер Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что вагнеровцы очень зависят от поставок боеприпасов от минобороны России. Сейчас такого "безлимита снарядов", как во время руководства Сергея Суровикина, нет.

"Вагнеровцы взяли на себя очень много обязательств, показать, что они лучше, не имея соответствующего резерва. Мы уже видим, что на этом фронте они не могут сами выполнять задачи. Они усиливаются и воздушно-десантными подразделениями оккупационной армии. Скорее всего , их история уже подходит к концу", – заметил Череватый.

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