Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит преимуществ в длительном присутствии в стране российских военных баз. Причина в том, что Москва не выполнила своих союзнических обязательств.

В Армении с 1995 года на постоянной основе находится 102-я российская военная база. Ее численность составляет около 3500 военнослужащих.

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Пашинян не видит преимуществ в присутствии военных баз России в Армении

Пашинян заявил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных. Армения ищет новых партнеров, ведь Кремль не выполнил своих союзнических обязательств, особенно во время боевых действий в Нагорном Карабахе в прошлом месяце.

Эти события, в сущности, подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас,

– заметил армянский премьер.

Несмотря на это, власти страны пока не планируют выводить российских "миротворцев" со своей территории. Пашиняна больше интересует вопрос, почему присутствие армии России не повлияло на события в Нагорном Карабахе.

"Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации и, конечно, думаю также, что это будет повесткой дня рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", – пояснил армянский лидер.

В середине сентября Азербайджан начал наступление на территории Нагорного Карабаха, закончившееся ликвидацией квазигосударственного образования местных этнических армян. В свою очередь, Россия никак не приняла участия в урегулировании конфликта, заявив, что это внутреннее дело Азербайджана, ведь боевые действия происходят на международно признанной территории этой страны.

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