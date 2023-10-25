Пашинян не видит преимуществ в присутствии военных баз России в Армении
Источник:The Wall Street Journal
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит преимуществ в длительном присутствии в стране российских военных баз. Причина в том, что Москва не выполнила своих союзнических обязательств.
В Армении с 1995 года на постоянной основе находится 102-я российская военная база. Ее численность составляет около 3500 военнослужащих.
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Пашинян не видит преимуществ в присутствии военных баз России в Армении
Пашинян заявил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных. Армения ищет новых партнеров, ведь Кремль не выполнил своих союзнических обязательств, особенно во время боевых действий в Нагорном Карабахе в прошлом месяце.
Эти события, в сущности, подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас,
– заметил армянский премьер.
Несмотря на это, власти страны пока не планируют выводить российских "миротворцев" со своей территории. Пашиняна больше интересует вопрос, почему присутствие армии России не повлияло на события в Нагорном Карабахе.
"Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации и, конечно, думаю также, что это будет повесткой дня рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", – пояснил армянский лидер.Обратите внимание! В середине сентября Азербайджан начал наступление на территории Нагорного Карабаха, закончившееся ликвидацией квазигосударственного образования местных этнических армян. В свою очередь, Россия никак не приняла участия в урегулировании конфликта, заявив, что это внутреннее дело Азербайджана, ведь боевые действия происходят на международно признанной территории этой страны.
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Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана
- Так называемые власти Нагорного Карабаха 20 сентября приняли предложение Азербайджана и вывели свои войска из региона. Армения де-факто признала свою капитуляцию в Нагорном Карабахе и его возвращение Азербайджану.
- В тот же день лидер Азербайджана Ильхам Алиев отметил восстановлении территориальной целостности страны. Президент отметил быстрое выполнение всех поставленных задач антитеррористической операции азербайджанской армии, на выполнение которой ушло менее суток.
- В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Гренаде 5 октября официально признал Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана. Следует заметить, что Алиев отклонил приглашение на эту встречу, решив не посещать Гренаду.