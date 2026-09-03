Война спецслужб: чем опасен конфликт между ГУР и СБУ в Киеве

Журналистка 24 Канала София Трощук подробно анализирует громкий конфликт украинских спецслужб, который перерос в перестрелку в Киеве, огнестрельные ранения и взаимные обвинения. В чем суть, кто виноват, где "предательство", а кто выиграл от скандала – читайте в материале 24 Канала с эксклюзивными подробностями конфликта и заявлениями сторон.

Журналистка 24 Канала София Трощук подробно анализирует громкий конфликт украинских спецслужб, который перерос в перестрелку в Киеве, огнестрельные ранения и взаимные обвинения.

Почему суть конфликта, кто виноват, где "предательство", а кто выиграл от скандала – читайте в материале 24 Канала с эксклюзивными подробностями конфликта и заявлениями сторон.

Выстрелы на улице Шумского

Среда, 2 сентября 2026 года, точно не был простым днем для столицы Украины. Постоянные тревоги и гул "Шахедов", взрывы, пожары и перекрытые улицы. Последнее, кстати, происходило не только из-за российской атаки.

Жилой квартал на Березняках (спальный район в Киеве, – 24 Канал) полностью перекрыли и местами не пропускали даже местных жителей. Именно там проводили следственные действия полицейские и ГБР, когда съемочная группа 24 Канала прибыла на место перестрелки.

Бронетехника, парни в балаклавах с заряженными автоматами, целая толпа полицейских. В сети шутили, что там снимают вторую часть фильма "Киллхаус". Как говорят в тех же соцсетях: мем смешной, а ситуация – не очень.

Официальная позиция СБУ по поводу "инцидента" в формате "по горячим следам":

То, что по официальной версии СБУ было противодействием теракту, вдруг превратилось в ящик Пандоры, из которого начали вылетать теории заговора, пристрастие к одним спецназовцам и критика других, подозрения в клановых разборках и угроза внутренней безопасности.

Как все начиналось

Эта история началась с похищения заместителя Русского добровольческого корпуса (РДК) Степана Каплунова, о котором Корпус заявил первого сентября.

Заявление РДК о похищении Каплунова:

В откровенно необычном сообщении говорилось, что Степана Каплунова похитили неизвестные во дворе дома, где он проживал.

Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина – правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, то такое просто недопустимо, – подчеркнули в РДК.

Пока СМИ распространяли эту информацию и ждали подробных комментариев – то ли от ГУР (которое является куратором РДК), то ли от других спецслужб, наступила ночь. И именно тогда, еще 1 сентября (как утверждают участники), на Левом берегу столицы и раздались первые выстрелы.

В сети появилось видео, на котором "на переговоры" с СБУ прибыл даже командир одноименного спецподразделения Тимур. Именно он сообщил, что на месте также находился командир ЦСО "А".

Сообщение "Тимура":

Казалось, конфликт был урегулирован в ходе этих "переговоров". Расследование продолжалось, часть разведчиков оставалась на местах.

А уже утром – 2 сентября – ситуация вновь обострилась. Выстрелы, "подкрепление" без опознавательных знаков, реки крови на асфальте от раненого бойца ГУР, который, как утверждает адвокат Каплунова, был тяжело ранен.

Впоследствии СБУ сообщила о препятствовании следствию, а источники ряда СМИ писали, что в результате перестрелки ГБР задержало нескольких бойцов СБУ.

Промежуточное объяснение СБУ:

Когда последние ленты ограждения сняли, на месте остались разве что пустые бутылки с водой и пятно крови. Но на этом новости не закончились.

Вечером 2 сентября президент Владимир Зеленский назвал "абсолютно позорной" ситуацию с перестрелкой в Киеве между силовиками и заявил о необходимости кадровых решений.

Мы поговорили с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом, – сказал глава государства в своем традиционном вечернем обращении.

Что говорят участники конфликта ГУР и СБУ

Поздно вечером 2 сентября в ГУР заявили о похищении их военнослужащего и обстреле со стороны СБУ. "Радио Свобода" обнародовало обращение руководителя спецподразделения ГУР "Тимур", в состав которого входит "Российский добровольческий корпус". Тимур заявил, что боевого командира ГУР сотрудники СБУ похитили средь бела дня и удерживали без официальных обвинений.

По его словам, после достижения договоренности о проведении процессуальных действий в соответствии с законом другие сотрудники СБУ начали задерживать представителей ГУР и открыли по ним огонь. Он утверждает, что военные ГУР были безоружны.

А утром 3 сентября эпопея продолжилась новым заявлением СБУ о том, что якобы Степан Каплунов должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения.

СБУ уточняет свою версию и объясняет словами самого Каплунова, что произошло:

Оказалось, что Каплунов якобы общался с представителями спецслужб РФ и получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение.

Данное лицо признало факт контактов с ФСБ РФ и предоставило СБУ соответствующую информацию. Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к планируемому преступлению… Учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения, – говорится в официальном сообщении СБУ.

Покушение должно было быть совершено на главу правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева, сообщили источники в правоохранительных органах. Ахмед Закаев приезжал в Украину на День Независимости 24 августа.

Сам Степан Каплунов впоследствии заявил, что его похитили и оказывали давление, чтобы дискредитировать командира "Спецподразделения Тимура" и лично Буданова (бывшего главу ГУР, а ныне – главу Офиса президента). 23 августа его якобы похитили, и первые трое суток с ним "непосредственно работал генерал Поклад, оказывая психологическое и физическое давление". Каплунов также заявил, что СБУ якобы хотела подкинуть ему неизвестные вещества.

Думаю, мы еще будем слышать и читать новости на эту тему. И размышления экспертов. У меня, например, остается ряд вопросов.

Расследование продолжается?

Статья 228 Уголовного кодекса Украины о подготовке или совершении террористического акта предусматривает наказание до 10 лет за решеткой.

Украинцы не понаслышке знают о терактах, ведь их, в частности, организуют российские агенты во время полномасштабного вторжения.

Вот лишь некоторые из них:

В ночь на 22 февраля 2026 года в Галицком районе Львова на углу улиц Данилишина и Госпитальной произошел террористический акт с использованием самодельных взрывных устройств.

В Голосеевском районе Киева 18 апреля 2026 года произошел теракт, когда 57-летний мужчина открыл стрельбу по людям на улице, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт" на Демеевке.

В Ровно 31 августа 2026 года произошел взрыв в административном здании районного отдела полиции. В результате погиб один полицейский, еще трое правоохранителей получили ранения.

Согласно статье 258 УК, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно до уведомления о подозрении в совершении преступления добровольно сообщило об этом преступлении, способствовало его пресечению или раскрытию, если в его действиях нет состава другого преступления.

Но ведь Степана Каплунова, по его же словам, похитили. Он также заявил, что на допросах был вынужден согласиться с версией СБУ о его связях с ФСБ. Поэтому главный вопрос здесь – действительно ли он добровольно содействовал расследованию преступления, которое ему вменяют?

Может ли общество, явно встревоженное этой ситуацией, получить хоть какую-то информацию о ходе следствия? Кем было санкционировано разрешение на обыск? Ведь пока что Офис генерального прокурора сообщил лишь о досудебном расследовании по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Согласился ли Каплунов добровольно на обыск, или какой-то суд, основываясь на доказательствах, предоставленных спецслужбой, признал такой обыск необходимым, руководствуясь статьями Уголовно-процессуального кодекса?

Странное заявление Офиса генерального прокурора:

Действительно ли Каплунова похитили? Почему на месте произошла ночная перестрелка? Кто эти парни в балаклавах без опознавательных знаков, которые дрались с полицией?

Это вопросы, на которые ответ может дать следствие. А может и не дать.

Смотреть и видеть

Теперь о вопросах, на которые ответы от причастных мы вряд ли услышим, но сможем следить за ситуацией и расставлять акценты. Словом, смотреть и видеть.

Или это война спецслужб и спланированная операция против Тимура и Буданова, как утверждает главный фигурант дела Каплунов?

Военнослужащий ГУР Руслан Каганец пишет, что конфликты между СБУ и ГУР происходили постоянно. В СБУ, говорит он, средств и возможностей для вмешательства всегда было больше. И предателей в их рядах больше.

Пост Руслана Каганца:

Негласные причины конфликта лежат гораздо глубже, чем то, что распространяют в новостях. Первый открытый конфликт между СБУ и ГУР произошел после того, как бойцы "Альфы" ликвидировали агента ГУР Дениса Киреева в 2022 году. Именно тогда появилась знаменитая фотография Буданова и Малюка вместе… ГБР задержало троих спецназовцев 5-го управления ДКР СБУ. Один из них – Александр Бова. Он стрелял… по сотрудникам ГУР, и именно он мог убить Дениса Киреева в 2022 году, – пишет Каганец. И добавляет, что последствия предсказать трудно.

Народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода" сообщил: располагает информацией, что Александр Бова действительно был на месте стрельбы в Березнякове, однако "это мы еще точно выясним, но предварительно так".

Денис Киреев был банкиром, а впоследствии сотрудником ГУР Минобороны Украины. В начале полномасштабного вторжения он вошел в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Беларуси. ГУР официально сообщило 5 марта 2022 года, что Киреев погиб при выполнении специального задания.

В 2023 году Буданов рассказал расширенную версию событий: по его словам, Киреев поехал на встречу с представителями СБУ в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности ГУР. Его перехватили сотрудники СБУ, а убийство произошло в автомобиле СБУ. Буданов заявил, что этот факт зафиксирован в материалах расследования ГБР.

Бойцы двух подразделений, в каждом из которых сильна внутренняя культура и между которыми существует традиционная конкуренция, столкнулись на территории, которую каждый по определенным основаниям считает своей. При этом каждое подразделение имеет соответствующие приказы своих командиров и считает деятельность другого подразделения незаконной, – написал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и публицист Валерий Пекар.

Пост Валерия Пекара:

По его словам, ответственность за эту ситуацию лежит на старшем командире, который не разграничил сферы ответственности и не построил систему взаимодействия на такие случаи.

В этой конкретной ситуации старший командир – это верховный главнокомандующий. Поскольку подобные случаи уже были, очевидно, после них не было анализа проведенных действий (на гражданском жаргоне "разбор полетов") и соответствующих выводов, – отмечает Валерий Пекар.

Напомним, "Украинская правда" в первой половине августа писала: исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад начал выстраивать собственную вертикаль в Службе, проводя масштабные кадровые изменения. Пока что в Верховной Раде нет голосов для его полноценного назначения главой СБУ. Журналисты также утверждали, что отношения между генералами Покладом и Будановым, так сказать, не очень хорошие.

Официально же руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости беспристрастного расследования ГБР по факту перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве.

Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы, – подчеркнул генерал Буданов.

А в ГУР сообщили: разворачивается целенаправленная кампания дезинформации с целью дискредитации Военной разведки и боевых подразделений. "Для реализации кампании ее организаторы планируют привлекать СМИ, блогеров и телеграм-каналы с сомнительной репутацией, в том числе и за финансовое вознаграждение", – говорится в сообщении.

На что сейчас следует обращать внимание? Прежде всего – на политические аспекты, которые сейчас сопровождают нашу внутреннюю ситуацию. А также на то, будет ли продолжаться расследование ГБР по этому делу. Какими будут дальнейшие действия государства в отношении "Спецподразделения Тимура". Будут ли происходить такие столкновения и будут ли они публичными. Кто действительно, а не в качестве и. о., возглавит Службу безопасности Украины.

Вместо выводов

Мы говорим об этом потенциальном конфликте между спецслужбами на фоне сложной ситуации с безопасностью – как в тылу, так и на фронте. Россия продолжает терроризировать и наступать. Нужны новые технологические решения и единство, о котором часто упоминает высшее военно-политическое руководство страны.

Нужна прозрачность решений внутри Украины. Нужно понимание, куда мы движемся в стратегическом плане. Нужно доверие к спецслужбам, которые ведут важную деятельность на благо нашего государства.

Бойцы СБУ и ГУР, чьи подразделения были на месте Левобережной перестрелки, на поле боя доказывают, что работают на благо Украины. Видимо, местами бок о бок. Возможно, даже дружат. Вот только в Киеве им почему-то не удалось достичь взаимопонимания.

А жаль. Ведь единство – это когда понимаешь, что и несмотря ни на что, нужно держаться вместе со своими.