Этот фактор нельзя игнорировать: почему из Польши прозвучали провокационные заявления

В последние дни в отношениях между Украиной и Польшей возникли определенные трудности. Из-за заявлений политиков с обеих сторон градус напряжения между странами несколько вырос. Однако это скорее временное недоразумение, у которого есть конкретная причина.

Однако подобные резкие заявления со стороны Польши в ближайшее время еще не прекратятся. К этому тоже нужно быть готовым. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Что происходит на самом деле

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что сейчас между Украиной и Польшей достаточно напряженные отношения. В последнее время действительно звучит много провокационных заявлений от двух сторон.

Состоялся "мисклик", то есть было одно заявление на него отреагировали другим и так далее. В конце концов, всех успокоил президент Украины. То, что поляки подняли и обострили эту тему, ожидаемо. Не забывайте, что в Польше скоро будут выборы,

– заметил Игорь Рейтерович.

В определенной степени, таким фактором, как выборы, легко объяснять любые неожиданные инциденты. Однако этот фактор невозможно учитывать при анализе таких событий. Ведь выборы уже начинают влиять и оказывать давление на польско-украинские отношения.

"Поэтому польские политики, особенно из руководящей партии, тему Украины будут использовать в не очень приятном для нас формате. И делать заявления, которые не только оскорбляют Украину, но дипломатично – заставляют нас реагировать", – подчеркнул политолог.

В конце концов реакция на неоднозначные заявления польской стороны была важна как для урегулирования общего градуса напряжения. Так и для того, чтобы в России не распространяли новые фейки о "захвате Украины Польшей".

Игорь Рейтерович о причинах конфликта Польши и Украины: смотреть видео

Скандальные заявления могут звучать и дальше

Польский чиновник отметил, что его страна будет прежде всего отстаивать национальные интересы. Однако это будет делать и Украина. Так что, вероятно, к подобным заявлениям время от времени нужно быть готовым.

Возможно, целесообразно в полузакрытом, но дипломатическом формате предварительно обсудить эти вопросы. Чтобы это не мешало отношениям между нашими странами. Ну и, пожалуй, в некоторых моментах следует спокойнее реагировать, не делать официальные заявления, а использовать неформальную дипломатию,

– подчеркнул Рейтерович.

Политолог привел пример хороших отношений между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. Вероятно, для них не проблема устроить срочный звонок и обсудить и решить неотложные проблемы.

"При этом нам нужно быть готовыми, что некоторые другие политические силы будут использовать украинский фактор также во время избирательной кампании. Не всегда это будут делать и в позитивном для нас контексте", – подчеркнул политолог.

Даже во время футбольных матчей между польскими и украинскими болельщиками возникали конфликты. В частности, из-за неприятного содержания транспаранты, с которыми приходили поляки.

"Нам нужно решить, как на это реагировать: выносить ли в публичную плоскость, или улаживать на том уровне, пока эта проблема не станет такой, что ею может воспользоваться наш общий враг ", – подытожил Рейтерович.

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