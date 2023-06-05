"Жаба встретилась с гадюкой": как Пригожин продолжает расшатывать башни Кремля

На фоне успехов Вооруженных Сил Украины между различными группировками внутри России идет настоящая борьба. Одним из самых ярких является конфликт между Пригожиным и российским минобороны.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, сейчас в России разворачивается настоящая война между двумя вооруженными преступными группировками.

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Пригожин прощупывает "красные линии" российского минобороны

Он выразил уверенность, что в скором времени в России начнутся перестрелки. Пригожин сейчас проверяет "красные линии" минобороны. Сначала он лишь обвинял Шойгу и Герасимова, а теперь вообще захватил в плен подполковника. Он будто говорит, что у него есть полное право зайти в минобороны и вывести всех под дулом автомата.

"Лишь вдумайтесь – частная военная компания требует снаряды у российского минобороны, обвиняет министра, выясняет, кто из работников министерства обороны "мешает" им. Башни Кремля не просто шатаются – это настоящая встреча жабы и гадюки, возле которых еще и пауки беснуются", – считает Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о внутренних конфликтах в России: смотреть видео

Политтехнолог добавил, что Пригожин сейчас на коне – о нем много пишут, он генерирует контент для российских СМИ, очевидно, что у него есть определенная популярность среди россиян. Он создал образ "военного человека" и теперь может спокойно критиковать российскую политическую номенклатуру, которая прячет своих детей за границей, совершает фейковые выезды на передовую и т.д.

Что известно о конфликте Пригожина по минобороны России