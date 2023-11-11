Конфликт между работниками ТЦК и гражданскими во Львове: чиновников установили и накажут
Источник:Львовский областной ТЦК и СП
Скандалы с работниками ТЦК, к сожалению, регулярны. Но власть реагирует на них – появилась конкретика от Львовского ТЦК насчет недавнего инцидента.
10 ноября стало известно о конфликте между мужчинами и работниками ТЦК. В сети распространили видео, где работники центра комплектования заталкивают в микроавтобус мужчину во Львове.
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Реакция Львовского ТЦК на событие
11 ноября Львовский ТЦК и СП обнародовал публикацию, в которой указали, что провели служебную проверку по поводу инцидента. Должностные лица были установлены, их привлекут к ответственности.
Относительно оповещения граждан привлекаются военнослужащие, переведенные из боевых бригад, по состоянию здоровья ограниченно пригодные,
– обратили внимание в ТЦК.
Львовский областной территориальный центр комплектования отреагировал на ситуацию еще 10 ноября, то есть в тот же день. Там пообещали установить все обстоятельства и провести служебную проверку.
Избиение работников ТЦК в Житомире
- Конфликт возник между работниками ТЦК и парнем в Житомире. Сначала распространились кадры того, как парень бьет людей в форме. Полиция утверждала, что молодой человек уехал из города, поэтому его объявили в розыск.
- Впоследствии появилась расширенная версия видео.
- В Житомирском ТЦК ситуацию назвали неприемлемой. Там пообещали содействовать расследованию и отметили, что пострадавший представитель ТЦК ранее служил на передовых позициях.