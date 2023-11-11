10 листопада стало відомо про конфлікт між чоловіками та працівниками ТЦК. У мережі поширили відео, де працівники центру комплектування заштовхують в мікроавтобус чоловіка у Львові.

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Реакція Львівського ТЦК на подію

11 листопада Львівський ТЦК і СП оприлюднив публікацію, в якій вказали, що провели службову перевірку щодо інциденту. Посадових осіб установили та притягнуть їх до відповідальності.

Щодо оповіщення громадян залучаються військовослужбовці, які переведені з бойових бригад, за станом здоров'я обмежено придатні,

– звернули увагу в ТЦК.

Загалом Львівський обласний територіальний центр комплектування відреагував на ситуацію іще 10 листопада, тобто в той же день. Там пообіцяли встановити всі обставини та провести службову перевірку.

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