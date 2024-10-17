Кадыров может оказаться круче Путина: что будет решающим для будущего России

Ситуация, которая сложилась вокруг раздела крупнейшего частного бизнеса в России, интернет-магазина Wildberries, может стать решающей для страны-агрессора и определить ее судьбу.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что сейчас в Москве разворачивается эпическая борьба за этот маркетплейс между людьми Путина (сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, главой администрации президента Антоном Вайно) и Рамзаном Кадыровым, самопровозглашенным лидером Чечни.

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В России не могут поделить бизнес

Wildberries – это большой магазин с миллиардными доходами, он является аналогом украинского интернет-магазина Rozetka. По словам Шейтельмана, этот бизнес в своем расцвете стоил десятки миллиардов долларов. Сейчас идет борьба за контроль над ним.

Его решил забрать себе под крыло администрации Путина Антон Вайно, который руководит АП. Заниматься этим было поручено сенатору Сулейману Керимову. В определенный момент во всей этой истории появился Рамзан Кадыров, который теперь тоже претендует на этот бизнес.

Важно в этой истории то, что есть большие 2 силы, фронтмен первой – Керимов, но за ним стоит администрация президента России, а второй – Кадыров, но неизвестно, кто стоит за ним. Возможно, ему и не нужно, чтобы за ним кто-то стоял,

– озвучил политтехнолог.

Кадыров может сделать то, что не удалось Пригожину

Ранее, до полномасштабной войны, вопрос о том, кто и в какой степени будет контролировать Wildberries, решал бы глава Кремля Путин. Однако сегодня он не может это сделать: или молчит, или у него нет инструментов для решения, или никто к нему не идет, потому что не доверяет.

Впервые за времена путинской России раздел такого крупного бизнеса происходит вопреки воле Путина и без его участия. Это означает, со слов политтехнолога, что он потерял должность арбитра в бизнес-вопросах и эта ситуация очень похожа на историю с Пригожиным, Шойгу и Герасимовым. Тогда был миллиардер Пригожин с одной стороны, а с другой – Шойгу, мультимиллиардер. Путин тогда не вмешался. Политтехнолог напомнил, что все закончилось военным мятежом и сбитым самолетом.

"Сейчас аналогичная ситуация. Мне кажется, что закончиться она может тем же, но у Кадырова может получиться сделать то, что не удалось Пригожину – взять Москву. Пригожин хоть и был злодеем, но марионеточным персонажем, а Кадыров не такой, он руководит самым опасным регионом внутри России, он "глубоко окопался". Он на многое способен и может оказаться круче Путина", – считает Шейтельман.

Напомним, на фоне скандала вокруг Wildberries Рамзан Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову и еще двум депутатам госдумы, обвинив их в том, что они якобы готовили его убийство. Однако российские правоохранители на это не отреагировали, чем Кадыров в дальнейшем может воспользоваться. Оппозиционерка и политический аналитик Ольга Курносова считает, что это событие может стать предвестником глобальных сдвигов в России.