Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що нині в Москві розгортається епічна боротьба за цей маркетплейс між людьми Путіна (сенатором від Дагестану Сулейманом Керімовим, очільником адміністрації президента Антоном Вайно) і Рамзаном Кадировим, самопроголошеним лідером Чечні.

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В Росії не можуть поділити бізнес

Wildberries – це великий магазин з мільярдними прибутками, він є аналогом українського інтернет-магазину Rozetka. Зі слів Шейтельмана, цей бізнес у своєму розквіті коштував десятки мільярдів доларів. Зараз триває боротьба за контроль над ним.

Його вирішив забрати собі під крило адміністрації Путіна Антон Вайно, який керує АП. Займатися цим було доручено сенатору Сулейману Керімову. В певний момент у всій цій історії з'явився Рамзан Кадиров, який тепер теж претендує на цей бізнес.

Важливо в цій історії те, що є великі 2 сили, фронтмен першої – Керімов, але за ним стоїть адміністрація президента Росії, а другої – Кадиров, але невідомо, хто стоїть за ним. Можливо, йому й не потрібно, аби за ним хтось стояв,

– озвучив політтехнолог.

Кадиров може зробити те, що не вдалося Пригожину

Раніше, до повномасштабної війни, питання щодо того, хто та в якій мірі контролюватиме Wildberries, вирішував би очільник Кремля Путін. Однак сьогодні він не може це зробити: або мовчить, або в нього немає інструментів для вирішення, або ніхто до нього не йде, бо не довіряє.

Вперше за часи путінської Росії розподіл такого великого бізнесу відбувається всупереч волі Путіна і без його участі. Це означає, зі слів політтехнолога, що він втратив посаду арбітра в бізнесових питаннях і ця ситуація дуже схожа на історію з Пригожиним, Шойгу й Герасимовим. Тоді був мільярдер Пригожин з одного боку, а з іншого – Шойгу, мультимільярдер. Путін тоді не втрутився. Політтехнолог нагадав, що все закінчилося військовим заколотом і збитим літаком.

"Зараз аналогічна ситуація. Мені здається, що закінчитися вона може тим самим, але у Кадирова може вийти зробити те, що не вдалося Пригожину – взяти Москву. Пригожин хоч і був злодієм, але маріонетковим персонажем, а Кадиров не такий, він керує найнебезпечнішим регіоном всередині Росії, він "глибоко окопався". Він багато на що здатний і може виявитися крутішим за Путіна", – вважає Шейтельман.

Нагадаємо, на тлі скандалу довкола Wildberries Рамзан Кадиров оголосив кровну помсту Сулейману Керімову та ще двом депутатам держдуми, звинувативши їх в тому, що вони нібито готували його вбивство. Однак російські правоохоронці на це не відреагували, чим Кадиров надалі може скористатися. Опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова вважає, що ця подія може стати передвісником глобальніших зрушень в Росії.