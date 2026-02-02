Взять хотя бы последнюю информацию от Axios, где демонстрируется разница между официальной позицией КСА: "Мы против войны и не предоставим воздушное пространство для ударов по Ирану", и неформальной: "В случае отказа США от удара Иран усилится и станет более дерзким". Об этом пишет Игорь Семиволос.

Анализ позиций Ирана и США

Учитывая это, предлагаю проанализировать переговорные позиции США и Ирана по состоянию на конец января 2026 года с помощью Гарвардской переговорной модели. Что здесь важно учесть? Это хорошо известные в узких кругах понятия BATNA (лучшая альтернатива переговорному соглашению) и ZOPA (зона возможного соглашения).

Позиции сторон. Чего хочет администрация Трампа?

Я уже ранее писал, ссылаясь на выступление Уиткоффа, что главные требования – это полная ликвидация ядерной программы, ограничения баллистических ракет и прекращение поддержки прокси-сил. Чего, в свою очередь, стремится Иран? Это снятие санкций, сохранение ядерного статуса, как гарантии выживания, и признание региональной роли.

Как видите, их минимальные требования не пересекаются, что неудивительно. А значит, стороны находятся в ситуации "отрицательной ZOPA". Другими словами – общего пространства для договоренностей пока нет.

США требуют уступок, которые режим воспринимает как акт капитуляции и самоубийства. Иран требует гарантий, которые Трамп не может дать из-за внутреннего давления и обязательств перед Израилем. Единственная узкая полоса для сделки – это трансакционная модель "Нефть в обмен на стабильность".

США снимают часть санкций в обмен на замораживание обогащения урана на текущем уровне, а также на запуск компаний США на иранский нефтяной рынок и отказ Ирана от очевидной поддержки своих прокси на Ближнем Востоке.

Если стороны не могут договориться и время для принятия решений истекает.

Какие могут быть альтернативы?

Должны быть альтернативные решения, а именно BATNA. Со стороны США я вижу ее следующим образом: максимальное давление плюс возможные точечные военные удары. США готовы к полному экономическому удушению Ирана и уничтожению его ядерной инфраструктуры без полномасштабного вторжения.

Эта альтернатива усиливается наличием огромной авианосной группы в Заливе. А чего можно ожидать от Ирана? Если переговоры провалятся, Иран может официально объявить о создании ядерного оружия или активировать все остатки прокси-сил (Хезболла, хуситы) для атаки на энергетическую инфраструктуру Залива, чтобы спровоцировать глобальный кризис.

Какие сценарии прогнозируют для стран?

Итак, из всего вытекают три более-менее очевидных сценария. Я их располагаю по уровню их вероятности:

Наиболее вероятный сценарий – венесуэлизация или контролируемый распад.

Это соответствует трансакционному подходу Трампа: получить результат без больших затрат крови и денег. США продолжают санкционную осаду. В то же время не вступая в большую войну и ожидая, пока внутренний экономический крах и протесты, с участием возможных переходных лидеров, приведут к смене режима естественным путем.

Превентивный удар.

Удар по ядерным объектам, местам дислокации КСИР и центрам принятия решений на фоне очередного витка протестов внутри Ирана. Это может привести к временному ослаблению власти, но рискует дестабилизировать весь регион.

"Большая сделка"

Иран остается автократией, но становится открытым для американских инвестиций, отказывается от экспорта революции и ядерного оружия.

Если обобщить все изложенное, представляется, что ситуация патовая. США имеют более сильную BATNA – военное преимущество. Но Иран имеет более высокий порог боли. В условиях 2026 года переговоры больше напоминают "игру в труса", где каждый ждет, что другой свернет первым перед пропастью.