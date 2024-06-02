Сотрудники ТЦК на улице в Днепре пытались силой задержать мужчину: как они это объяснили
Источник:Днепропетровский областной ТЦК и СП
В сети распространяют видео, на котором сотрудники ТЦК в Днепре пытаются силой задержать мужчину. Военные объяснили свои действия.
Происшествие произошло 1 июня в Днепре. В сети опубликовать видео, на котором сотрудники ТЦК на улице пытаются задержать мужчину.
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Как объясняют свои действия работники ТЦК
На видео – попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки удержать призванного на военную службу по мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее мужчина неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся по повесткам в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии.
По данным Днепропетровского областного ТЦК и СП, 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и совершил попытку побега", – говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что случайные граждане, что "сочувствовали" лицу, которая осуществляла очередную попытку уклониться от выполнения конституционного долга и оказывали давление на военнослужащих ТЦК и СП, способствовали совершению уголовного преступления.
Там добавили что военнослужащие, которые осуществляют мероприятия призыва на военную службу – это должностные лица, поэтому препятствование их деятельности будет иметь административную или уголовную ответственность.
Другие скандалы, связанные с ТЦК
- В Черновцах 1 июня подрались представитель ТЦК и гражданский мужчина. Так, военнообязанный напал на сотрудника территориального центра комплектования и несколько раз ударил его. Сейчас идет проверка и устанавливаются все детали нападения на военного.
- В частности, недавно в Черкасской области неизвестные бросили гранату во двор дома работника ТЦК. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента и сейчас устанавливают все обстоятельства.
- Накануне, 31 мая, в Черновицкой области напали на представителей ТЦК. Так, военные раздавали повестки, когда к ним подбежал мужчина и распылил на них газовый баллончик. Нападавшего задержали на месте инцидента, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- К тому же 18 мая напали на представителя ТЦК и на Днепропетровщине. Военный раздавал повестки в Синельниково, когда вооруженный ножом мужчина напал на него. Сержант ВСУ получил ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.