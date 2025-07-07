Победит кто-то один: политолог проанализировал конфликт Маска и Трампа
- Илон Маск объявил о создании собственной политической партии. Ее название – "Партия Америки".
- Судя по всему, конфликт Трампа и Маска продолжается. Победит тут кто-то один.
- Политолог Олег Лесной прокомментировал ситуацию в США.
Миллиардер Илон Маск объявил о создании собственной политической партии. Она называется "Партия Америки". Это явно не нравится президенту США Дональду Трампу.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, заметив, что пока рано говорить о том, получится ли что-то вообще из этого. Но Илон Маск явно делает те действия, которые не нравятся Дональду Трампу.
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Чего ожидать от противостояния Маска и Трампа
Как отметил Лесной, многое будет зависеть от того, насколько Трамп считает эту выходку Маска опасной. Президент США уже даже давал комментарий по этому поводу.
Трамп комментирует и пушит эту тему. Это демонстрирует, что такой процесс ему не нравится. В одних сферах Маск делает технологические прорывы, а в других – разрушает. В общем это противостояние закончит победой кого-то одного,
– сказал Лесной.
Понятно, что определенное количество американцев недовольно политикой Трампа. И тут уже есть вопрос, сможет ли Маск собрать весь этот электорат, чтобы он со временем проголосовал за его партию.
Много моментов впереди. Я бы сейчас не делал окончательных выводов, что Маск разрушит политическую систему США. Он конкурирует с Трампом, который разрушает ее более успешно,
– отметил Лесной.
Добавим, Трамп назвал идею Маска создать политическую партию "смехотворной". Создание третьей партии только добавляет путаницы.