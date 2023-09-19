Есть ключевой вопрос, – политолог спрогнозировал два сценария развития ситуации в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал "российских миротворцев" принять меры, чтобы пресечь "агрессию".

Даже резолюция ООН признает Нагорный Карабах суверенной территории Азербайджана. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что в сложившейся ситуации важную роль играет Иран.

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Хотя в последнее время звучали заявления об активном сотрудничестве между США и Арменией, но сейчас это не более чем просто разговор. По словам политолога, Никол Пашинян слишком поздно вспомнил, что можно было договариваться с другими странами и выстраивать нормальное демократическое будущее Армении, а не только надеяться на "российских миротворцев", которые сегодня неизвестно где находятся.

Каковы сценарии развития событий

Если россиян в ближайшее время не найдут, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Они преобладают армян в военном плане и даже с точки зрения права, потому что резолюция ООН признает территорию их частью.

Здесь главный вопрос, вмешается ли Иран, сегодня он ключевой. Турция однозначно на стороне Азербайджана и если Иран не вмешивается, то в принципе восстановится территориальная целостность Азербайджана,

– заметил Рейтерович.

Политолог назвал два сценария развития событий в Нагорном Карабахе: смотрите видео

Второй сценарий предполагает вмешательство Ирана или "русских миротворцев". Тогда, возможно, произойдет похожая ситуация, как во время Второй карабахской войны.

Азербайджан снова освободит часть территории, возможно, какая-то часть останется под контролем Армении, но на перспективу продвижения Азербайджана безальтернативно,

– подчеркнул Рейтерович.

Скорее всего, Иран все же не рискнет вмешиваться в ситуацию, поскольку страна и так находится под санкциями, а как-то аргументировать свое вмешательство будет сложно. Причем, это будет нелегко как с точки зрения международного права, так и с точки зрения логики и идеологии страны.

Выходит, что мусульмане воюют против мусульман на стороне христиан и это даже идеологически странная ситуация. В Иране есть целые группы, которые находятся у власти, и выступают категорически против этого, говорят, что есть другие проблемы и вопросы,

– сказал политолог.

Ответ на то, какой сценарий сбудется, мы узнаем уже скоро. Ведь в предыдущие недели было видно, что Азербайджан серьезно готовился к проведению операции, поэтому, возможно, она будет достаточно быстрой.

Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно