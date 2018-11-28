Конфликт в Керченском проливе – это попытка давления на Ахметова, – Лещенко

От блокировки Азовского моря страдает олигарх Ринат Ахметов, потому что его продукция на экспорт проходит через Мариуполь.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат Сергей Лещенко.

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По его словам, после того, как ограничили возможности транспортировки через Керченский пролив из Азовского моря, Ринат Ахметов очень сильно теряет финансово. Логистика, железная дорога, передача через другие порты делает его продукцию менее конкурентно способной.

В "Оппозиционном блоке" есть крыло Ахметова, который не скрывает, что считает блокирование Мариуполя, Керченского пролива и Азовского моря принуждением Ахметова сдаться и вступить в альянс с Бойко и Медведчуком,

– заявил Лещенко.

"Есть Медведчук – прямой контакт Путина. Поэтому блокирование Керченского пролива – это средства принуждения через бизнес и деньги побуждать Ахметова поддержать Бойко. Хотя его крыло говорит, что они не сдадутся", – подчеркнул депутат.

Бойко без поддержки Ахметова будет выглядеть несерьезно, ему не будет хватать электоральной базы для того, чтобы занять хотя бы 3, 4 место. Поэтому история с Керченским проливом имеет много подтекстов и в том числе бизнес-олигархических,

– сказал Лещенко.

Больше смотрите в выпуске программы "Что это было" за 29 ноября.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы до порта в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.