Конфлікт в Керченській протоці – це спроба тиску на Ахметова, – Лещенко

Від блокування Азовського моря потерпає олігарх Рінат Ахметов, бо його продукція на експорт проходить через Маріуполь.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Сергій Лещенко.

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За його словами, після того, як обмежили можливості транспортування через Керченську протоку з Азовського моря, Рінат Ахметов дуже сильно втрачає фінансово. Логістика, залізниця, передача через інші порти робить його продукцію менш конкурентно здатною.

В "Опозиційному блоці" є крило Ахметова, яке не приховує, що вважає блокування Маріуполя, Керченської протоки та Азовського моря примусом Ахметова здатися та вступити в альянс з Бойком та Медведчуком,

– заявив Лещенко.

"Є Медведчук – прямий контакт Путіна. Тому блокування Керченської протоки – це засоби примусу через бізнес та гроші спонукати Ахметова підтримати Бойка. Хоча його крило каже, що вони не здадуться", – наголосив депутат.

Бойко без підтримки Ахметова буде виглядати несерйозно, йому не вистачатиме електоральної бази для того, щоб зайняти хоча б 3, 4 місце. Тому історія з Керченської протокою має багато підтекстів і в тому числі бізнес-олігархічних,

– сказав Лещенко.

Більше дивіться у випуску програми "Що це було" за 29 листопада.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.