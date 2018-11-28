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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Конфлікт в Керченській протоці – це спроба тиску на Ахметова, – Лещенко

      317 Читать новость на русском
      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов / Фото з відкритих джерел

      Від блокування Азовського моря потерпає олігарх Рінат Ахметов, бо його продукція на експорт проходить через Маріуполь.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат Сергій Лещенко.

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      За його словами, після того, як обмежили можливості транспортування через Керченську протоку з Азовського моря, Рінат Ахметов дуже сильно втрачає фінансово. Логістика, залізниця, передача через інші порти робить його продукцію менш конкурентно здатною.

      В "Опозиційному блоці" є крило Ахметова, яке не приховує, що вважає блокування Маріуполя, Керченської протоки та Азовського моря   примусом Ахметова здатися та вступити в альянс з Бойком та Медведчуком,
      – заявив Лещенко.

      "Є Медведчук – прямий контакт Путіна. Тому блокування Керченської протоки – це засоби примусу через бізнес та гроші спонукати Ахметова підтримати Бойка. Хоча його крило каже, що вони не здадуться", – наголосив депутат.

      Бойко без підтримки Ахметова буде виглядати несерйозно, йому не вистачатиме електоральної бази для того, щоб зайняти хоча б 3, 4 місце. Тому історія з Керченської протокою має багато підтекстів і в тому числі бізнес-олігархічних,
      – сказав Лещенко.

      Більше дивіться у випуску програми "Що це було" за 29 листопада.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Рінат Ахметов Юрій Бойко Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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