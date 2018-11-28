Що це було. Конфлікт на Азові та воєнний стан – зрада, бізнес чи війна

25 листопада, корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, 28 листопада в 10 областях України вступив у дію Указ про воєнний стан. Про ситуацію, яка склалася в Україні, у програмі "Що це було" говорили журналістка Євгенія Моторевська, народний депутат Сергій Лещенко та волонтер Віталій Дейнега.

Лещенко: Від блокування Азовського моря потерпає олігарх Рінат Ахметов, бо його продукція на експорт проходить через Маріуполь. Логістика, залізниця, передача через інші порти робить його продукцію менш конкурентно здатною. В "Опозиційному блоці" є крило Ахметова, яке не приховує, що вважає блокування Маріуполя, Керченської протоки та Азовського моря примусом Ахметова здатися та вступити в альянс з Бойком та Медведчуком.

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Дейнега: Ми мали перевірити, наскільки взагалі Азовське море доступне для України. Звичайно, ми могли перевезти ці кораблі по суші і досі сумніватися, чи дозволять нам їх провести по морі. Якщо воно для нас недоступне, як це виявилося зараз, то ми мали починати міжнародний тиск. Ми не могли мовчки спостерігали, як воно стає для нас недоступне, начебто ми боїмося в нього зайти. Ми мали ходити до тих пір, поки нас не зупинять. Якщо нас зупинять, то ми мали піднімати це питання. Порошенко не міг якимось чином знати про напад на українські кораблі чи навіть бути причетним до цього.

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Лещенко: Парламент, можливо вперше за останні роки говорив одним голосом. Червоні кнопки нажав тільки «Опозиційний блок». Решта фракцій підтримали рішення, навіть Юлія Тимошенко, яка була категорично проти та відчувала серйозний ризик для себе. Воєнний стан – це не її тематика, вона не піариться на цьому.

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