"Конфликтных ситуаций не было": в ТЦК отреагировали на рейд после концерта "Океана Эльзы" в Киеве

Вечером 11 октября сотрудники ТЦК провели масштабные проверки возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы". Представители центра комплектования прокомментировали инцидент.

У комментарии Укринформа в Киевском городском ТЦК и СП отметили, что конфликтных ситуаций зафиксировано не было. Ранее заявление о проверках делали и во Львовском ТЦК.

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Облава после концерта "Океана Эльзы"

Так, в ТЦК указали, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было,

– отметили в пресс-службе.

Отметим, что массовые проверки военнообязанных продолжаются не только в Киеве, но и в других городах Украины. В частности, 13 октября в соцсетях писали, что ТЦК наведались в Буковель и Яремче. Так, СМИ сообщают, что военнослужащие проверяли документы, а конфликтов зафиксировано не было.

К слову, в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что оккупанты в сети массово распространяют манипуляции вокруг проверок, которые осуществлялись работниками ТЦК. В ведомстве отметили, что враждебные медиа пытаются подать это как "беззаконие".