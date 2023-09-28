Кадыровцев ненавидят все, – Штупун рассказал о междоусобиях во вражеской армии

В российской армии, состоящей из разных военных, не редко возникают конфликты, завершающиеся самоликвидацией оккупантов. В частности, на Таврическом направлении действуют, по меньшей мере, и кадыровцы, и россияне, и тувинцы, и осетины.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона, что россияне и все остальные боятся и ненавидят кадыровцев. Так, в августе между кадыровцами и дагестанцами из росармии вспыхнул конфликт, приведший к стрельбе, в которой было 20 убитых и 40 раненых, пишет 24 Канал.

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На Таврическом направлении есть кадыровцы, которых россияне боятся и ненавидят, и те же россияне в любой момент переносят свою ненависть на какие-то более "слабые" народы. Например, на тувинцев или осетин,

– рассказал Александр Штупун.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления объяснил, что эта ненависть врагов друг к другу иногда нам помогает.

"В плане того, что враг не хочет или саботирует защиту одного подразделения, например осетинского. А кадыровцев ненавидят все", – пояснил военный.

Кроме того, возникают конфликты и у россиян из разных регионов страны-оккупанта.

"Всегда была и дедовщина, и межрегиональные конфликты. Например, если каких-то хабаровцев больше в подразделении, то они просто притесняют других. Это полная неуставщина, там деньги забирают, еду и даже иногда – оружие", – объяснил Штупун.

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