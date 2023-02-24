Пригожина просто уничтожат: какие сейчас отношения между Путиным и руководителем ЧВК "Вагнера"

В последнее время существенно обострились конфликты в окружении Владимира Путина. В частности, Евгений Пригожин системно жалуется на российские минобороны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Вожак вагнеровцев даже показал трупы своих наемников и пожаловался, что его бойцам не хватает боеприпасов.

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Пригожин обвиняет командующего российскими оккупантами в Украине Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу в том, что они не хотят делиться оружием с его подразделением.

Старая тактика Путина

По словам политолога, путинские приспешники грызутся, как пауки в банке.

"Болеем за все команды в этой борьбе. Чем больше будет ссор в России, тем лучше для нас. Это расшатывает властную вертикаль Путина", – отметил Загородний.

Политолог объяснил, что процессы, происходящие сейчас в окружении Путина, являются следствием давней тактики диктатора.

Тарас Загородний Политолог Путин постоянно создает конфликты между разными группами: одних поднимает, а других опускает. Он делает это для того, чтобы эти группы не могли объединиться против него, а сражались друг против друга и за ресурс. Когда одна группа поднимается немного выше, и Путин понимает, что ее власти становится слишком много, он их начинает "тушить".

Именно такие методы, по словам Загороднего, сейчас применяют в отношении ЧВК "Вагнера".

Тарас Загородний предположил, какой будет судьба Пригожина: смотрите видео

"Пригожин – использованный контрацептив"

Сначала вагнеровцам не дали оружие. Затем Сергей Шойгу вообще предложил создать свою частную кампанию, а Путин согласился.

Пригожин уже – как использованный контрацептив. Он уже стал не нужен на определенном этапе,

– отметил политолог.

Он добавил, что российский диктатор – мастер по таким делам. Однако проблема состоит в том, что эта схема Путина хорошо работает только тогда, когда в стране нет экстремальной ситуации.

"Если бы это было в мирное время, все было бы нормально, они бы там соревновались и это бы не угрожало стабильности Путина. Но сейчас идет война", – отметил Загородний.

Борьба за наследство Путина

По словам политолога, все путинские элиты уже понимают, что Россию ожидает поражение в войне. Особенно очевидно это стало после блестящих операций ЗСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Проигрыш в Украине будет использоваться для внутриполитической борьбы в России за наследство Путина. На кону – огромные деньги и власть,

– подчеркнул Загородний.

Такие элементы, как владелец ЧВК "Вагнера", могут быть полезны на определенном этапе. Однако после того, как они исполнили свою роль, российское руководство будет стремиться от них избавиться.

"Уничтожить Пригожина и поставить на его место другого человека для ФСБ и минобороны с их ресурсами вообще не проблема. Ведь фактически Пригожин – паразит на теле российского государства", – отметил политолог.

Какая судьба ждет предводителя ЧВК "Вагнера"

По его словам, главарь вагнеровцев нарушил негласный закон о монополии на насилие. Ранее в России никто не мог совершать насилие, кроме властных структур – ФСБ, минобороны, МВД.

А сейчас Пригожин зашел на многие поля. Речь идет и о поле минобороны, и о том же МВД. Он ведь забирает заключенных из тюрем, а российская система с них кормилась,

– сказал Загородний.

По его словам, владелец ЧВК "Вагнера" оказался в очень непростом положении.

"Не исключено, что в ближайшее время Пригожина просто уничтожат. Потому что он будет не нужен", – сказал политолог.

Конфликты в России: коротко