"Путин понимает, что проиграл": конфликты среди российского руководства не утихают

Аналитики в один голос говорят, что в Кремле сейчас ведутся кулуарные споры. Военное руководство России разделилось на два враждующих лагеря.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Он сообщил, что проигрыш Владимира Путина ощущают и российские аналитики, и высшее руководство.

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По словам Пионтковского, ряд экспертов обратил внимание на неуверенность российского диктатора во время выступления в Волгограде. Он угрожал ядерной войной, но язык его тела протестовал.

Вспомните, какой он был страшненький на 9 мая, я тогда его назвал "сморчок под пледиком". Это была серия их поражений, когда россиян выгнали из Киева, Чернигова, Сум. В глубине души он понимает, что война проиграна,

– добавил Пионтковский.

Конфликты внутри России

Российский оппозиционер обратил внимание на конфликты между ЧВК "Вагнер" и генеральным штабом России. Он уверен, что "вагнеровцы просто уничтожаются".

Пионтковский убежден, что происходившее "в бункере" с 10 на 11 января – это был военный минипереворот. Сергей Шойгу и Валерий Герасимов заставили снять ставленника Евгения Пригожина и Сергея Суровикина и вернуть к руководству Герасимова. Они начали физическое уничтожение Пригожина. Все российские эксперты заявляют, что генштаб взял курс на физическое уничтожение ЧВК "Вагнер".

Сейчас ясно, что очень нехорошие отношения в России между генеральным штабом и президентом. Если они однажды заставили Путина изменить мнение по важному вопросу, они уже почувствовали запах его крови и получили большую субъектность,

– добавил говорящий.

Пионтковский о распри между руководством России: смотреть видео

Риторика Кадырова изменилась

Пионтковский акцентировал, что изменилась риторика Рамзана Кадырова, "держащего очень тонко нос по ветру". Он понял, что Путин проиграл в бою с генералами, а это для него подобно смерти, потому что все силовики его ненавидят.

Кадыров больше все больше времени сейчас проводит в Чечне, там ему безопаснее, подчеркнул Пионтковский.

Путин испугался проводить линию с народом. Во-первых, ему нечего сказать, во-вторых, он физически не может говорить два часа с прессой,

– заметил говорящий.

Кадыров же демонстративно провел линию с чеченским народом. Он говорил о том, что Чечня уже многое дала для мобилизации, говорил о том, что все войны заканчиваются и тому подобное.

Однако когда он увидел, как расправились с Пригожиным, совсем изменил риторику, подчеркнул спикер. В последнее время речи Кадырова неожиданно стали посвящены героизации борьбы чеченцев за независимость.

Еще две недели назад, по словам Пионтковского, Кадырову уже предъявили бы обвинения в экстремизме. Но теперь он занят совсем другими делами, его задача – сохранить власть в Чечне и сохранить независимость от посягательств россиян.

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