В Конго началось извержение еще одного вулкана: жуткое видео

29 мая 2021 , 13:53
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Источник:

AFP

В Конго в субботу, 29 мая, началось извержение вулкана Мурари. Это произошло через неделю после трагического извержения вулкана Ньирагонго.

Мурари расположен вблизи города Гома – он оказался в эпицентре бедствия во время извержения Ньирагонго. Город и вулкан разделяют примерно 25 километров.

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Извержение Мурари подтвердил официальный представитель правительства Патрик Муяя.

Произошло извержение вулкана Мурари недалеко от необитаемого района Вирунга,
– подчеркнул политик.

Вирунга – местный национальный парк. Там проживает четверть мировой популяции горных горилл. Они находятся под угрозой исчезновения.

Извержение Мурари: смотрите видео

Извержение вулкана Ньирагонго: главное

  • Вулкан Ньирагонго – один из крупнейших вулканов мира.
  • Его извержение началось 22 мая.
  • Жертвами вулкана стали не менее 15 человек.
  • Миротворцы, которые участвовали в спасательных операциях, рассказали, что извержение Ньирагонго напоминало апокалипсис.
Автор: Мар'яна Бекало